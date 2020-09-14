驚！南韓女演員家中昏迷心跳停止 CPR後救回
〔即時新聞／綜合報導〕南韓36歲女演員吳仁惠，今（14日）清晨5時許在仁川延壽區松島國際都市的家中，驚傳昏倒在地心跳停止，幸好經CPR後救回一命。
據《韓聯社》報導，延壽警察署和松島消防局指出，吳仁惠在CPR後轉送到附近的醫院，目前已經恢復呼吸和心跳，警方正在調查吳仁惠心臟驟停的確切細節。
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吳仁惠2011年以電影《我們身邊的犯罪》出道，隨後先後演出《紅色假期黑色婚禮》、《希望計程車》、《設計》等電影。
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〔即時新聞／綜合報導〕南韓36歲女演員吳仁惠，今（14日）清晨5時許在仁川延壽區松島國際都市的家中，驚傳昏倒在地心跳停止，幸好經CPR後救回一命。
據《韓聯社》報導，延壽警察署和松島消防局指出，吳仁惠在CPR後轉送到附近的醫院，目前已經恢復呼吸和心跳，警方正在調查吳仁惠心臟驟停的確切細節。
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吳仁惠2011年以電影《我們身邊的犯罪》出道，隨後先後演出《紅色假期黑色婚禮》、《希望計程車》、《設計》等電影。