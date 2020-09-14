為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    驚！南韓女演員家中昏迷心跳停止 CPR後救回

    南韓36歲女演員吳仁惠，今（14日）在家中昏倒在地心跳停止，幸好經CPR後救回一命。（圖擷自吳仁惠IG）

    南韓36歲女演員吳仁惠，今（14日）在家中昏倒在地心跳停止，幸好經CPR後救回一命。（圖擷自吳仁惠IG）

    2020/09/14 10:21

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓36歲女演員吳仁惠，今（14日）清晨5時許在仁川延壽區松島國際都市的家中，驚傳昏倒在地心跳停止，幸好經CPR後救回一命。

    《韓聯社》報導，延壽警察署和松島消防局指出，吳仁惠在CPR後轉送到附近的醫院，目前已經恢復呼吸和心跳，警方正在調查吳仁惠心臟驟停的確切細節。

    吳仁惠2011年以電影《我們身邊的犯罪》出道，隨後先後演出《紅色假期黑色婚禮》、《希望計程車》、《設計》等電影。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    和值班同仁聊到一半突倒地 金山乾華派出所長送醫不治
    2020/08/21 14:22

    和值班同仁聊到一半突倒地 金山乾華派出所長送醫不治
    女遊客鐵木瀑布突溺水 休假消防小隊長CPR神救援
    2020/08/10 06:10

    女遊客鐵木瀑布突溺水 休假消防小隊長CPR神救援

    熱銷三萬保證　小休旅冠軍非他莫屬
    不顧高溫馬路燙人 16歲少年跪地CPR救鄰婦
    2020/07/14 14:38

    不顧高溫馬路燙人 16歲少年跪地CPR救鄰婦
    熱血護理師！休假見騎士車禍躺地 CPR協助搶救
    2020/07/13 12:23

    熱血護理師！休假見騎士車禍躺地 CPR協助搶救

    第45屆國泰全國兒童繪畫比賽開跑
    國際今日熱門
    軍情動態》英航艦「伊莉莎白女王號」出航！與美F-35機隊聯合演訓
    2020/09/13 11:32

    軍情動態》英航艦「伊莉莎白女王號」出航！與美F-35機隊聯合演訓

    俄羅斯地方選舉今登場 納瓦尼中毒事件引關注
    2020/09/13 11:32

    俄羅斯地方選舉今登場 納瓦尼中毒事件引關注

    武漢肺炎》日本昨增648例、13死 東京單日新增再現200例以上
    2020/09/13 12:35

    武漢肺炎》日本昨增648例、13死 東京單日新增再現200例以上

    可愛死了！美動物園小雪豹首次亮相 看了差點被融化
    2020/09/13 11:15

    可愛死了！美動物園小雪豹首次亮相 看了差點被融化 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播