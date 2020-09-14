驚！南韓女演員家中昏迷心跳停止 CPR後救回

南韓36歲女演員吳仁惠，今（14日）在家中昏倒在地心跳停止，幸好經CPR後救回一命。（圖擷自吳仁惠IG）

2020/09/14 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕南韓36歲女演員吳仁惠，今（14日）清晨5時許在仁川延壽區松島國際都市的家中，驚傳昏倒在地心跳停止，幸好經CPR後救回一命。

據《韓聯社》報導，延壽警察署和松島消防局指出，吳仁惠在CPR後轉送到附近的醫院，目前已經恢復呼吸和心跳，警方正在調查吳仁惠心臟驟停的確切細節。

請繼續往下閱讀...

吳仁惠2011年以電影《我們身邊的犯罪》出道，隨後先後演出《紅色假期黑色婚禮》、《希望計程車》、《設計》等電影。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法