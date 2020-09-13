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    南極「末日冰川」快速融化 冰層基底找到元兇了

    2020/09/13 20:32
    南極受到全球暖化、溫室效應影響，大面積冰層融化。（路透檔案照）

    南極受到全球暖化、溫室效應影響，大面積冰層融化。（路透檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕冰天雪地的南極冰層近年來快速融化，英國、美國科學家最新發現，被稱為「末日冰川」的南極思韋茨冰川（Thwaites Glacier）之所以會快速融化，是因為冰層基底有攝氏2度的暖流不斷沖刷。

    根據《英國廣播公司》（BBC）報導，1份發布在《冰凍圈》（The Cryosphere）學術期刊的最新研究指出，美國太空總署（NASA）與英國南極勘察局（BAS）發現，思韋茨冰川前緣是懸空於大陸棚之上，大西洋暖流攝氏2度的海水因此得以沖向冰川基底與大陸棚連接之處，使冰點-2度的冰受熱融化，進而露出更多面積被暖流沖刷，惡性循環下導致冰川快速融化。

    研究指出，思韋茨冰川前緣是懸空於大陸棚之上，大西洋暖流攝氏2度的海水因此得以沖向冰川基底與大陸棚連接之處。（路透檔案照）

    研究指出，思韋茨冰川前緣是懸空於大陸棚之上，大西洋暖流攝氏2度的海水因此得以沖向冰川基底與大陸棚連接之處。（路透檔案照）

    研究顯示，思韋茨冰川底部與大陸棚連接之處，因此被沖刷出1個大約600公尺的空隙，且空隙還在擴大，該冰川在南極有數百萬年歷史，若完全消失，將連帶使其他冰層跟著融化、全球海平面將上升2至3公尺，因此被稱為「末日冰川」，按照目前的融化速度，整個冰棚絕對難以逃過崩塌的命運，屆時整個地球海洋與大氣的循環體系都會受到嚴重影響。

    據了解，目前全球有90%的淡水全是存在於南極的冰，思韋茨冰川每年會有100億噸冰融化進入海洋，目前已融化約800億噸，英國南極勘察科學部負責人沃恩教授（David Vaughan）指出，雖然該冰川不可能在1天之內全部注入海洋，但隨著溫室效應日益嚴重，可能會加速此一過程，北極已經嚴重受創，南極受創的輪廓也開始清晰。

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