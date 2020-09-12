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    轟港府漠視12港青被送中！ 周庭悲痛：香港不是正常社會

    12名香港青年上月23日遭中國公安攔截並秘密關押，至今已21日但仍情況未明，香港民運人士周庭怒轟港府坐視不管，今發文悲嘆，在正常社會中，對自由價值的追求與一家大小平安，不應是二擇一的選擇題。前為美聯社，後為歐新社。（本報合成）

    12名香港青年上月23日遭中國公安攔截並秘密關押，至今已21日但仍情況未明，香港民運人士周庭怒轟港府坐視不管，今發文悲嘆，在正常社會中，對自由價值的追求與一家大小平安，不應是二擇一的選擇題。前為美聯社，後為歐新社。（本報合成）

    2020/09/12 22:53

    〔即時新聞／綜合報導〕12名曾參與反送中運動的香港青年上月23日逃亡來台，卻遭中國公安攔截並秘密關押，至今已21日但仍情況未明。對此，香港民運人士周庭怒轟港府坐視不管，並悲嘆，在正常社會中，對自由價值的追求與一家大小平安，不應是二擇一的選擇題。

    香港立法會議員朱凱迪、涂謹申今日召開記者會，協助港青家屬針對被送中的12名港青被送中事件，發表聲明。記者會上，家屬情緒激動、泣不成聲，淚訴孩子至今音訊全無生死未卜，讓家屬牽腸掛肚、無以成眠，更不理解港府始終毫無作為，而港首林鄭月娥自稱「香港人的母親」的說詞更顯諷刺。

    港青家屬也提出4項訴求，包含拒絕「官派律師」並立即讓家屬委託的律師面見被拘留者、要求中國政府提供合適藥物予有需要的被拘留者、要求中國政府准許被拘留者致電家屬，以及要求香港政府確保港人權利得到保障，並立即將12港人由中國大陸接回香港進行審判。

    對此，周庭今日在臉書發文悲嘆，看著記者會上12名被送中港人的家屬聲淚俱下，感到好痛心。周庭嘆道，在正常的社會中，一家人的平安與個人對於自由價值的追求，不應是衝突，或是只能二擇一。

    「結果，有人同時失去兩者，當權者卻坐視不理。」周庭悲嘆，依附在中共政權之下的港府，眼見港人遭中國政府抓走，仍坐視不管、無所作為。

    香港民運人士周庭（中）悲嘆，在正常社會下，對自由價值的追求與一家大小平安，不應是二擇一的選擇題。（美聯社資料照）

    香港民運人士周庭（中）悲嘆，在正常社會下，對自由價值的追求與一家大小平安，不應是二擇一的選擇題。（美聯社資料照）

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