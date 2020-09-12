為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    龐皮歐關切遭送中12港人 中駐港外交公署痛斥干預內政

    中國外交部駐香港公署在今天（9月12日）爆氣痛批龐皮歐「指手畫腳、說三道四」，要求停止插手香港事務、干涉中國內政。（彭博）

    中國外交部駐香港公署在今天（9月12日）爆氣痛批龐皮歐「指手畫腳、說三道四」，要求停止插手香港事務、干涉中國內政。（彭博）

    2020/09/12 22:55

    〔即時新聞／綜合報導〕香港抗爭組織「香港故事」12名成員欲潛往台灣尋求政治庇護時，在渡海途中遭中國警方逮捕，最後「被送中」審判，美國國務卿龐皮歐對此表示關注，呼籲有關當局確保按程序辦事；結果中國外交部駐香港公署在今天（9月12日）爆氣痛批龐皮歐「指手畫腳、說三道四」，要求停止插手香港事務、干涉中國內政。

    綜合外媒報導，中國外交部駐香港公署表示，針對美國個別政客就一件仍在偵辦過程中的香港居民非法越境案指手畫腳、說三道四，表示強烈不滿和堅決反對，要求立即停止插手香港事務、干涉中國內政。

    外交部駐香港公署更強調中國是「法治國家」，中國司法機關依法辦案，依法保障犯罪嫌疑人各項合法權利，嚴格按照一國兩制原則處理涉及中國和香港的案件，「美方無權置喙」。

    針對該案，港府特首林鄭月娥曾表明審判會在中國進行，而龐皮歐對此表示，「香港民運人士」被中國警方逮捕後，未獲准與律師接觸、中共當局也未提供與他們權益有關的訊息，以及用何種罪名起訴，質疑質疑港府領導階層保護公民權的承諾；龐皮歐強調，「我們對港特首林鄭月娥聲稱保護香港公民權的承諾提出質疑，呼籲當局確保按程序辦事」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    12名逃台港人被逮送中 家屬哭訴：21日來音訊全無
    2020/09/12 17:33

    12名逃台港人被逮送中 家屬哭訴：21日來音訊全無
    港人刊廣告撐手足！ 羅冠聰：願12名被送中港青平安歸港
    2020/09/12 00:15

    港人刊廣告撐手足！ 羅冠聰：願12名被送中港青平安歸港

    熱銷三萬保證　小休旅冠軍非他莫屬
    12港青「被送中」 黃之鋒憂：可能遭受酷刑
    2020/09/01 18:26

    12港青「被送中」 黃之鋒憂：可能遭受酷刑
    中共威脅台灣自由 龐皮歐：美國不會袖手旁觀
    2020/07/18 10:04

    中共威脅台灣自由 龐皮歐：美國不會袖手旁觀

    第45屆國泰全國兒童繪畫比賽開跑
    國際今日熱門
    疑有自燃風險！亞馬遜旗下10多項產品仍在線販售
    2020/09/11 23:55

    疑有自燃風險！亞馬遜旗下10多項產品仍在線販售

    4架B-1轟炸機抵達關島 美軍指揮機昨飛越台灣南方海域
    2020/09/12 06:02

    4架B-1轟炸機抵達關島 美軍指揮機昨飛越台灣南方海域

    武漢肺炎全球超過2822萬例確診 逾91萬人不治
    2020/09/12 00:29

    武漢肺炎全球超過2822萬例確診 逾91萬人不治

    女子夜間拋錨遭輪暴 巴基斯坦警長竟檢討受害者
    2020/09/12 01:13

    女子夜間拋錨遭輪暴 巴基斯坦警長竟檢討受害者

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播