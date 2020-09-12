龐皮歐關切遭送中12港人 中駐港外交公署痛斥干預內政

中國外交部駐香港公署在今天（9月12日）爆氣痛批龐皮歐「指手畫腳、說三道四」，要求停止插手香港事務、干涉中國內政。（彭博）

2020/09/12 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港抗爭組織「香港故事」12名成員欲潛往台灣尋求政治庇護時，在渡海途中遭中國警方逮捕，最後「被送中」審判，美國國務卿龐皮歐對此表示關注，呼籲有關當局確保按程序辦事；結果中國外交部駐香港公署在今天（9月12日）爆氣痛批龐皮歐「指手畫腳、說三道四」，要求停止插手香港事務、干涉中國內政。

綜合外媒報導，中國外交部駐香港公署表示，針對美國個別政客就一件仍在偵辦過程中的香港居民非法越境案指手畫腳、說三道四，表示強烈不滿和堅決反對，要求立即停止插手香港事務、干涉中國內政。

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外交部駐香港公署更強調中國是「法治國家」，中國司法機關依法辦案，依法保障犯罪嫌疑人各項合法權利，嚴格按照一國兩制原則處理涉及中國和香港的案件，「美方無權置喙」。

針對該案，港府特首林鄭月娥曾表明審判會在中國進行，而龐皮歐對此表示，「香港民運人士」被中國警方逮捕後，未獲准與律師接觸、中共當局也未提供與他們權益有關的訊息，以及用何種罪名起訴，質疑質疑港府領導階層保護公民權的承諾；龐皮歐強調，「我們對港特首林鄭月娥聲稱保護香港公民權的承諾提出質疑，呼籲當局確保按程序辦事」。

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