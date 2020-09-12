疫苗恐無效！研究數月研判病毒源自實驗室 MIT生物學家:「人為製造」可能性最高

武漢肺炎病毒有可能是在實驗室人為製造 ，若事實真是如此，疫苗恐怕無法發揮功效。（彭博、路透，本報合成）

2020/09/12 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球爆發，病毒起源仍未知，隨著種種證據出現，科學家們越來越肯定病毒應非源於武漢華南海鮮市場，而是從實驗室外洩。美國麻省理工學院（MIT）一名生物學家近期向美媒表示，自己認為病毒比較有可能是在實驗室中人為製造，且不慎洩漏，並說若事實真是如此，疫苗恐怕無法發揮功效。

根據美媒《波士頓雜誌》報導，新加坡裔的MIT分子生物學家艾琳娜（Alina Chan）表示，自己從３月起開始研究武漢肺炎病毒的起源問題，她首先是注意到武漢肺炎病毒異常的穩定性，即儘管病毒自我複製數萬億次，但其基因組和首起病例相比，幾乎沒有異變。這讓她想起2003年在亞洲大流行的SARS病毒，她對比兩種病毒的傳染進化過程後發現，武漢肺炎病毒更像是晚期的SARS病毒，即缺乏人畜共傳病毒應有的進化階段，好像一開始就完全適應人體。

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對此，她提出了3種可能，一是病毒早就在最初宿主身上完成異變和進化，成為可以直接感染人類的完美病毒，但這個假設完全站不住腳，因為那樣的異變對原始宿主來說是非常不利的；二是病毒可能早在更早之前就感染人類，並傳播數月之久未被發現，但她認為中方應該會注意到未知病毒在流行，即使有，科學家也可以通過存儲的樣本查找病毒早期的蹤跡，但他們並沒有什麼發現。

最後，也是其中可能性最大的假設，病毒是在實驗室「完成」的，並曾在人體細胞上實驗，她謹慎表示，若病毒確實是來自實驗室的話，很可能是在正常研究過程中發生一場意外，她擔心若病毒是在實驗室隨機混合出現，說明病毒與病毒之間會存在很大的差異，疫苗也不會有用。

至於中國政府提出穿山甲是中間宿主一說，她發現相關論文使用的數據完全相同，正常來講，不同個體採取到的病毒的基因組都會有些微的不同，但相關論文中所有被感染的穿山甲病毒數據竟一模一樣，此外，6月時就有研究指出，沒有發現野生穿山甲感染病毒，因此這個中間宿主論不攻自破。

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美國麻省理工學院（MIT）新加坡裔的分子生物學家艾琳娜（Alina Chan）受訪時表示，從種種證據看來，武漢肺炎病毒並非來自華南海鮮市場，而較可能是在人為製造的過程中意外從實驗室洩漏。（圖翻攝自《波士頓雜誌》）

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