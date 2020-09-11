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    菲中防長談南海 菲國強勢聲明登了又撤

    中國「轟6K」轟炸機在南海上空巡邏。（美聯社檔案照）

    中國「轟6K」轟炸機在南海上空巡邏。（美聯社檔案照）

    2020/09/11 23:34

    〔編譯管淑平／綜合報導〕菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）11日在馬尼拉與來訪的中國國防部長魏鳳和會晤，會後菲國國防部發表聲明，羅倫沙納向中方表示，菲國會遵守2016年常設仲裁法院（PCA）有關南海主權爭議之裁決，「毫無任何妥協可能」。不過，這份聲明後來被撤掉，改為措辭較溫和的內容。

    魏鳳和11日在馬尼拉先後與羅倫沙納以及菲國總統杜特蒂會面，菲國國防部在兩國防長會談後，發表的聲明說，羅倫沙納重新確認菲國會遵守該仲裁結果，菲國軍隊會繼續「在西菲律賓海執行例行、合法海上巡邏行動，會挑戰任何侵犯菲國主權、主權權利和司法管轄權的活動」；聲明說，羅倫沙納還告訴魏鳳和，菲、中兩國或許在一些議題上意見不同，不過，「作為好友和鄰國，我們仍堅定設法改善我們的關係」。

    2016年常設仲裁法院就菲國提出與中國在西菲律賓海（南海）的主權爭議，仲裁認為中國基於「九段線」對南海的主權主張無效。

    「美聯社」報導，菲國國防部這份聲明後來被撤回，取而代之的新版聲明，刪除了羅倫沙納上述強勢談話，指出在南海問題上，兩國國防部長討論了「如何避免誤解，並且友好地化解歧見」。國防部未解釋撤回先前版本聲明的原因。

    杜特蒂同日下午與魏鳳和會晤，中國國防部新聞稿表示，杜特蒂表示，維持南海和平穩定符合區域各國共同利益，希望各方在尊重國際法基礎上，透過友好協商，解決矛盾分歧；魏鳳和說，維護南海穩定是兩國共同責任，「應該堅持域內問題域內國家協商解決」，加強溝通協調，妥善管控分歧，共同維護南海和平安寧。中國的新聞稿中未提魏鳳和與羅倫沙納談話內容。

    菲國國防部長羅倫沙納（左）11日在馬尼拉與中國國防部長魏鳳和會談。（美聯社）

    菲國國防部長羅倫沙納（左）11日在馬尼拉與中國國防部長魏鳳和會談。（美聯社）

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