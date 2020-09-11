批習「小丑皇帝」 任志強「密審」面臨10年以上重刑

中國地產大亨任志強在批評習近平是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」之後被補，11日在北京第二中級人民法院「公開密審」，除家屬外其他民眾無法進入法庭旁聽。在開庭前，法院門口已有員警在場戒備，防止媒體及民眾聚集。（中央社）

2020/09/11 23:09

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國之音報導，中國地產大亨、華遠集團前董事長任志強被控貪污等4項罪名案，11日上午在北京第二中級人民法院開庭，不少支持者和外媒一早就聚集在北京門外；法院雖早已公告這是一場公開審判，但現場警方明白告知，只有「特別邀請的人」才能進入法庭旁聽，並盤查驅趕法院外拍照人士。

自由亞洲電台報導，知情人士透露，任志強的家屬獲發2至3張旁聽證，當家屬進入法庭後，見法庭內已坐滿了人，但這些旁聽證絕大部分是中國官方安排的司法界人士假裝旁聽。

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任志強被視為批評中國領導人習近平而遭入罪。任志強今年3月初因私下撰文批評中共總書記習近平是 「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」、「誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡」，任並痛斥中共極權體制對中國防疫構成威脅。

不久，有「任大砲」之稱的這位中國紅二代就傳出下落不明，中共北京市紀委4月7日宣布任志強因「涉嫌嚴重違紀違法」，接受紀律審查和監察調查；7月23日，中共北京市紀委指控任志強涉嫌「嚴重違紀違法」問題進行立案審查調查，決定開除其黨籍，並移送檢察機關起訴。

任志強被控涉嫌「貪汙、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權」4項罪名。週五庭審分上下午進行，迄下午3點左右，北京第二中級人民法院法官宣布休庭。

報導指出，任志強一審案在中國遭到刻意封鎖，搜尋微博和各中國官媒，截至週五晚上6點，沒有任何有關當天庭審的評論或報導，北京第二中級人民法院也沒有發佈任何說明或書面聲明。

關注任志強案的王女士對自由亞洲電台表示，審理任志強案如同當年審理劉曉波案一樣，中國當局擺出如臨大敵的陣勢，是為了嚇唬民眾，「警車戒備，不准圍觀，不准靠近」。

重慶媒體人張穎受訪說，在中國國內，「很多人都在關心任志強，因為他作為一個紅二代，敢於大膽的說出真實的反對意見，就可以看出他真的是有良知的人」。

現年69歲的任志強曾任國企北京市華遠集團黨委副書記兼董事長、北京市政協委員，他的父親任泉生曾任中國商業部副部長。

報導指出，包括美國、歐盟、澳洲、日本等西方多國駐中使館曾申請到法院旁聽，但被中國當局以「防疫」為由拒絕。

2位中國維權律師在接受美國之音採訪時則表示，任志強案具有高度的象徵性，應該不會當庭作出宣判。

其中一位律師指出，任案一審就在中級法院開庭，顯示是「刑期起點比較高的重案」，且任志強從被捕到開庭，前後只查了6個月，相較於過去其他真正面臨調查的貪腐官員案一查就是1-2年才開庭，「進度太快了，可能早就查好，等著治他的罪」。

2位律師分別指出，任志強不過是行使中國公民的權利，本來就無罪，現在中國當局羅織經濟罪名辦他，若四大罪狀都成立，可能面臨從10年、無期徒刑到死緩的判決。

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