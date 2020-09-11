傻眼！中國聯合多國發表論文：新冠病毒從外太空墜落武漢

有一篇由中國天津疾控中心和多國研究機構聯手發表的論文指出，新冠病毒是因為隕石碎片，從外太空墜落至武漢；該說法連中國自家媒體都忍不住吐槽「太奇葩」。（美聯社，路透，本報合成）

2020/09/12 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發至今，有不少科學家針對病毒做出研究論文，如今有一篇由中國天津疾控中心和多國研究機構聯手發表的論文指出，新冠病毒是因為隕石碎片，從外太空墜落至武漢；該說法連中國自家媒體都忍不住吐槽「太奇葩」。

中國媒體《生物世界》報導，一篇論文聲稱1918年的西班牙大流感、非典型肺炎冠狀病毒（SARS）以及武漢肺炎病毒（COVID-19）病原體都來自外太空，這番言論讓《生物世界》都以為「是在看科幻小說」。

請繼續往下閱讀...

該論文由「中國天津疾控中心」聯合來自日本、英國以及澳洲等國的多所研究機構共同發表，並刊在愛思唯爾（Elsevier）出版社出版的遺傳學期刊。

論文中詳細指出，新冠病毒是2019年10月11日墜落在中國吉林省松原市的隕石所帶來的，而會在武漢爆發是因為「隕石碎片落在武漢」。

論文中強調傳染性疾病在地球多次突然爆發，不可能是由蝙蝠傳染給人類，更批評開發武漢肺炎疫苗浪費納稅人的錢，稱「疫情會隨著廣泛傳播，導致群體免疫而快速結束」。

報導指出，該論文團隊曾將論文投稿至國際知名醫學期刊《刺胳針》（Lancet，又譯作「柳葉刀」），但卻遭到拒絕。

《生物世界》對於這個論文下了結論「多看科幻小說和電影，也能發SCI論文」，更強調完全不贊同論文中的觀點，只是抱著「奇文共賞」的心態介紹給大家看。

該論文也引起國外網站《Retraction Watch》（論文撤銷觀測站，又譯撤件觀察）注意，並撰文 酸說「若蝙蝠和穿山甲能審查科學論文，那麼他們肯定會完全接受這篇論文，並不給予修改餘地（accept without revisions）」。

其實論文作者之一的斯里蘭卡籍英國學者維克拉瑪辛赫（Chandra Wickramasinghe），今年3月多就曾指稱，病毒可能由從太空墜落的隕石帶到中國境內的，當時就已經引發網友抨擊；如今相同概念的論文面世，也再度引起軒然大波。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法