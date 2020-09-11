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    BBC全球民調：武肺疫情擴大貧富落差 窮國、年輕人受害最深

    BBC全球民調顯示，各國封城禁足措施引發的經濟破壞，最令人擔憂。圖為停飛的國泰航空班機停靠在香港赤鱲角機場。（法新社檔案照）

    BBC全球民調顯示，各國封城禁足措施引發的經濟破壞，最令人擔憂。圖為停飛的國泰航空班機停靠在香港赤鱲角機場。（法新社檔案照）

    2020/09/11 23:17

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）3月11日宣布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球大流行半年以來，感染和死亡人數還在快速攀升，嚴重影響大多數人生活。對此，英國廣播公司（BBC）11日公布的全球民調顯示，民眾公認疫情加劇貧富差距，貧困國家和年輕族群自認受害最深。

    BBC世界頻道（BBC World Service）委託民調機構「全球掃描」（GlobeScan）在6月間於中國、香港在內的全球27個國家和地區進行民調，總計逾2.7萬人參與。結果顯示，由37個發達經濟體組成的經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中，有45％受訪者表示收入受疫情影響，而在非OECD國家中更高達69％。

    整體而言，相較於歐洲和北美洲，拉丁美洲、亞洲和非洲的受訪者多認為自己「更沒錢」，肯亞（91％）、泰國（81％）、奈及利亞（80％）、南非（77％）、印尼（76％）和越南（74％）皆為顯著例子。不過，澳洲、加拿大、日本、俄國和英國的受訪者中，收入高的人反而覺得自己的財務狀況受創最大。

    民調還發現，疫情在年輕和年長族群間鑿開一道鴻溝。年輕人認為自己的生活比上一輩更艱困，原因可能是就業、社交和教育機會均減少。

    55％的Z世代（出生於1990年代中期至2010年代初期）受訪者，以及56％的千禧世代（出生於1980年代初期至1990年代中期）受訪者，都認為生活大受影響。相較之下，僅49％的X世代（出生於1965年至1980年間）受訪者，以及39％的戰後嬰兒潮世代（出生於1946年至1964年間）受訪者，有同樣感受。

    Z世代受訪者中，高達63％坦言收入受損，但嬰兒潮世代中僅42％受訪者有相同想法。

    此外，56％嬰兒潮世代及更年長受訪者表示，自己在疫情中沒有受到健康或財務上的傷害，比起全球平均值39％高出許多。

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