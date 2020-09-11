土耳其疫情惡化！政壇大咖紛紛中鏢 醫生：安卡拉變成武漢

土耳其疫情持續惡化，尤其首都安卡拉，當地醫生更形容這座城市已經是另一個「武漢」。圖為土耳其民眾戴著口罩走在安卡拉街頭上。（美聯社）

2020/09/11 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續惡化，新增病例居高不下，尤其首都安卡拉（Ankara），不少政治人物相繼中鏢，有外媒更透露當地醫生稱安卡拉已經變另一個武漢。

綜合媒體報導，土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）本月2日證實，首都安卡拉的累積病例數已達第一大城伊斯坦堡（Istanbul）的兩倍，成為土耳其病例數最高的城市。伊斯坦堡人口數1552萬人，約為安卡拉的2.8倍，顯見首都疫情嚴重。

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《土耳其每日新聞》（Hurriyet Daily News）指出，土國現在有越來越多政治人物確診，創立新政黨民主躍進黨（DEVA）的前副總理巴巴江（Ali Babacan）本月1日宣布自己檢疫結果呈陽性；前總理尤迪倫（Binali Yildirim）則在3日證實自己和妻子也都染疫；此外主要在野黨共和人民黨（CHP）副主席艾蒂古澤（Onursal Adiguzel）、CHP發言人奧茲特拉克（Faik Oztrak）、曾任國會議長和副總理的阿倫奇（Bulent Arinc）也都分別在這之後相繼宣布染疫。

另外，財經網站《bne IntelliNews》表示，因為安卡拉疫情太過嚴重，當地醫生為此疲於奔命，甚至開始以「武漢」稱呼安卡拉這座城市。土耳其醫學協會（Turkish Medical Association）負責人阿德亞曼（Sinan Adiyaman）日前表示，目前土國許多醫院的重症監護病房（ICU）都已滿員，而安卡拉不少本應安置在ICU的患者現在仍放在擔架上。

據土國衛生部10日疫情通報，土耳其累積病例數達28萬6455人，6895人死亡。

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