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    解放軍再越紅線就報復！印軍警告：開戰將付出沉重代價

    中印近日衝突又升級，雙方互控在邊境開出45年來第一槍。圖為印度部署在拉達克的軍隊。（美聯社資料照）

    中印近日衝突又升級，雙方互控在邊境開出45年來第一槍。圖為印度部署在拉達克的軍隊。（美聯社資料照）

    2020/09/11 08:20

    〔即時新聞／綜合報導〕中國與印度自從5月在邊境發生衝突後，近日衝突又升級，雙方互控開出45年來第一槍，印度一名高層官員表示，印度已進一步強化前線陣地，警告中國解放軍如果再度越線，印方將會採取必要的報復行動，並稱如果中國發動戰爭，將會付出沉重的代價。

    《印度時報》（The Times of India） 報導，中印雙方互控開出45年來第一槍後，印度外交部長蘇杰生（S Jaishankar）在莫斯科出席上海合作組織外長會議期間，10日晚間與中國外交部長王毅會面，希望能夠緩和邊境緊張局勢。

    報導引述印度一名高層官員指出，這場爭端並非是解放軍位於邊境的指揮官引起，而是由中國軍方高層下令，「事件任何發展都有可能，但如果中國想發動戰爭，將會付出沉重代價」。

    這名官員說，解放軍可能想試圖佔據其他高地報復，但印度當地的指揮官被充分授權，能夠「完全自由」做出應對，「我們的高地士兵裝備精良，並已做好充分準備，甚至已將戰車開上熱欽山口（Rechin La）附近的山脊線。」印度這項訊息是要傳達給解放軍，不要試圖破壞印度高地防禦工事，包括在高地建立的鐵絲網。

    儘管中國可能在拉達克東部的邊境前線部署約5萬名士兵，以及在西藏與新疆基地約有150架戰機，但印度安全機構評估，中國的軍事部署尚未達到全面衝突的標準。

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