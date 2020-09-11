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    美軍人殺死跨性別女子 菲律賓竟用「特赦」換武肺疫苗

    美國海軍陸戰隊隊員彭伯頓（Joseph Scott Pemberton）特赦案在菲律賓引起群眾抗議。（法新社）

    美國海軍陸戰隊隊員彭伯頓（Joseph Scott Pemberton）特赦案在菲律賓引起群眾抗議。（法新社）

    2020/09/11 09:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍陸戰隊隊員彭伯頓（Joseph Scott Pemberton）2014年到菲律賓參加演習時，殺死跨性別女子勞德（Jennifer Laude），被判10年徒刑，但近日卻得到菲律賓總統杜特蒂的特赦，杜特蒂發言人羅克（Harry Roque）表示，他認為這是要確保菲律賓能得到美國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，這番言論引起外界不滿。

    綜合外媒報導，彭伯頓2014年在美菲聯合軍演休假期間，在奧隆加坡市（Olongapo）一間酒吧遇到勞德，兩人一起進到旅館，但勞德卻在隔天被發現陳屍於旅館廁所，彭伯頓在法庭上坦言，自己發現勞德是跨性別人士時，因為太氣憤而攻擊勞德，但他說自己離開房間時，勞德還活著，最後彭伯頓被依謀殺罪判處10年徒刑。

    報導指出，上週菲律賓法院裁決，彭伯頓因表現良好可以減刑出獄，勞德的律師隨即提起上訴，但杜特蒂卻對彭伯頓案發布特赦，杜特蒂發言人羅克表示，彭伯頓可以回家了。對此勞德的律師感到遺憾，批評這對菲律賓人民來說並不公正，當地LGBT人權組織也痛批，這意味著菲律賓跨性別人士的生命被忽視。

    羅克在記者會上表示，對於杜特蒂的特赦令並不感到驚訝，因為這是為了更高的國家利益，他認為，這是要確保菲律賓能從美國得到疫苗，「我認為沒有任何問題」。

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