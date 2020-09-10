中國外交部又出糗！趙立堅再被抓包按讚色情網站、東歐女優

中國外交部發言人趙立堅。（歐新社資料照）

2020/09/11 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐英國大使劉曉明9日被網友發現對推特上一則「絲襪足交」的色情推文按讚，引發網友甚至國外政界人物大肆嘲弄，中國駐英使館則稱遭到「反華份子」駭入帳號。沒想到，10日又有網友發現中國外交部發言人趙立堅關注成人影音平台「Pornhub」以及羅馬尼亞AV女優「Lea Lexis」。事實上，趙立堅先前就曾因關注日本AV女優蒼井空引發熱議。

推特用戶「共和國足交部發言人、專業治腳氣老中醫趙立挺」10日在推特上PO出兩段影片，第一段影片可見，色情影音平台「HQ PornHub」的推特帳號關注者欄位顯示趙立堅的推特已經追蹤了該帳號，而就怕被說是修圖剪接，該影片還特地一刀未剪地點開趙立堅的推特，可見有17.6萬人關注，並有認證「正版」的勾勾記號。

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另外一段影片也以同樣的方式呈現，可見趙立堅追蹤了一位推特用戶「MadeByLeaLexis」，查詢後得知她是來自東歐羅馬尼亞的AV女優「Lea Lexis」。其實，就在劉曉明被發現對足交影片按讚的當天，就有網友發現趙立堅追蹤了一個大頭貼露出「南半球」的推特帳號，而該帳號置頂推文則是一名女子「露三點」正在自慰的自拍照。

過去趙立堅就曾被抓包追蹤蒼井空的推特，引來熱議，也有網友大讚他是「血性男兒」；在日前劉曉明推特帳號按讚「絲襪足交」推文後，趙立堅追蹤成人平台與AV女優推特帳號，又於網路上掀起討論。

10日又有網友發現中國外交部發言人趙立堅關注成人影音平台「Pronhub」以及羅馬尼亞AV女優「Lea Lexis」。（擷取自推特）

就在劉曉明被發現對足交影片按讚的當天，就有網友發現趙立堅追蹤了一個大頭貼露出「南半球」的推特帳號，而該帳號置頂推文則是一名女子「露三點」正在自慰的自拍照。（擷取自推特）

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