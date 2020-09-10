曝共軍感到沮喪！印度國安專家：習近平讓中國沒朋友

印度國安專家認為，習近平強硬的外交政策，沒替中國贏得任何朋友。圖為印度民眾焚毀習近平肖像。（歐新社檔案照）

2020/09/10 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕印度本月在交界地帶突破解放軍防線，成功推進實際控制線（LAC），本月7日在中印交界地帶，發生自1975年簽訂停火協議後的首次槍響。印度國安專家向《德國之聲》分析，印軍戰術令解放軍感到沮喪，中國領導人習近平的戰狼外交，並無使中國在全球贏得任何朋友。

根據《德國之聲》報導，印度外交和國家安全政策專家約西（Yogesh Joshi）指出，印軍先前偵搜到解放軍有意控制班公湖（Pangong Tso）南岸的制高點，因此先發制人，派出「特種山地部隊」前往佔領，讓解放軍措手不及，目前印軍有能力保衛領土，也可以與班公湖鄰近的解放軍展開制衡，而解放軍憂心的，正是此次的失敗證明了中方想在交界衝突佔上風並不簡單。

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約西表示，解放軍對於印軍戰術感到沮喪，氣急敗壞之下使雙邊衝突進而增溫，不過，這正是印方所需要的，才能迫使中國政府考慮與印方談判，外界最近有機會見到雙方發生更多戰術較量，但這不一定會導致熱戰，關鍵在於中國領導人習近平，若習認定印方舉動有害他「偉大領袖」的頭銜，解放軍行動須「不惜一切代價」，印中就有機會發生更具規模的攻防戰。

約西提到，雙方政府已經歷經至少3個月的外交與軍事會談，頑固的中國使這些會議沒有發揮任何效果，不過印軍的動作已經表達明確信號，印方不會再讓中方「白天談判、晚上侵略」，印方目前希望美國總統川普不要充當爭端調解人，而是透過外交、軍事途徑給予支持，提升印軍武器水準，同時更精準掌握解放軍動態。

約西提到強調，習近平在外交上的戰狼政策，沒替中國在全世界增加任何朋友，中國外交部長王毅訪問歐洲就是例證，印方會利用中國的強硬態度，在國際上放大解放軍的軍事侵略行動，來讓國際社會看清中國破壞「國際交往的規範」，預期會對印度的外交有所幫助。

印度國安專家認為，印軍的戰術令解放軍沮喪。解放軍示意圖。（路透檔案照）

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