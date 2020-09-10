軍情動態》雷神獲美國防部36.4億元合約 進行AIM-120飛彈改善計畫

雷神飛彈系統公司近日獲美國國防部新台幣近36.4億元合約，對「AIM-120」先進中程空對空飛彈系統進行改善，圖為美軍F-35A戰機試射「AIM-120」飛彈。（擷取自美國空軍）

2020/09/10 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕雷神飛彈系統（Raytheon Missiles Systems）公司近日獲美國國防部新台幣近36.4億元合約，對「AIM-120」先進中程空對空飛彈（AMRAAM）系統進行改善，規劃要在2026年9月30日前完成，整體計畫會在亞利桑那州土桑地區（Tucson）進行。

據《Defence Blog》報導，美國國防部9日宣布，與雷神飛彈系統公司簽署價值近1.25億美元（約新台幣36.4億元）合約，委託雷神進行「AIM-120」先進中程空對空飛彈系統改善計畫。國防部聲明表示，「軟體開發預期將使用受認證的敏捷式開發框架」，透過不停累積的研究、開發、整合、測試及能力驗證等，以完成改善。

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《Defence Blog》指出，改善計畫將會在亞利桑那州土桑地區進行，預計在2026年9月30日前完成。根據雷神公司官網，「AIM-120」先進中程空對空飛彈，共經歷過4800多次試射，並在10多次空戰中取得勝利，而美國國防部近期才宣布分別向日本及西班牙出售AIM-120C-8飛彈與AIM-120C-7/8飛彈。

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