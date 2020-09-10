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    文膽出包？習近平讚揚抗疫金句 竟出自反送中口號

    習近平8日出席抗疫表彰大會並頒獎、演說。（路透）

    習近平8日出席抗疫表彰大會並頒獎、演說。（路透）

    2020/09/10 11:17

    〔即時新聞／綜合報導〕中國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）趨緩，官方前日盛大舉行抗疫表彰大會，並由中國國家主席習近平演說，事後卻被抓包習所說的「世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人」，其實是出自去年香港反送中運動的抗議標語。

    習近平當日發表逾1萬字的演說，內容提到了「世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人」等語，用於讚賞抗疫有功之士，但此句讓不少參與反送中運動港人感到特別熟悉，《美國之音》報導，流亡海外的香港抗爭者李珏熙表明，他才是這句話的原創者，是他在2015年為哥哥李政熙參選所想出的口號，反送中運動期間也有在街頭出現。

    李珏熙的臉書在2019年11月29日貼出一張照片，內容為一面牆上漆有「世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人」標語，李珏熙寫道，「這句話其實出自小弟手筆，看見自己的信念成為眾人的信念，這是我在亂世之中的一點安慰。」代表在習近平演說之前，李珏熙便曾提及自己是原創者。

    李政熙所經營的「國難五金」在反送中期間低價提供抗爭者物資，他也在臉書上諷刺地說，「感謝習主席厚愛，本公司定必竭盡全力，繼續推動及緊記習主席之教誨，並且加印T恤￼，￼全力教導香港人。」

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