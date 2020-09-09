中國防疫表揚大會不提李文亮！百萬留言湧入微博：你才是英雄

中國8日舉行全國對抗肺炎疫情表彰大會。（路透）

2020/09/10 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國自稱武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫有成，8日還舉辦表揚大會，包括國家衛健委高級專家組組長鍾南山等人都受到表揚，不過，被稱為疫情吹哨人的已故醫師李文亮卻完全沒有提到，對此，大量網友替李文亮抱屈，超過100萬則留言湧入李文亮微博悼「你才是真正的英雄」、「永遠記得你」。

綜合媒體報導，中國8日上午在北京人民大會堂舉行全國對抗肺炎疫情表彰大會，大會由中國國務院總理李克強主持，中國國家主席習近平向獲得國家勳章和國家榮譽稱號的人士頒授勳章獎章。會中，鍾南山獲得「共和國勳章」，天津中醫藥大學校長張伯禮、武漢市金銀潭醫院院長張定宇等人獲得「人民英雄」國家榮譽稱號。

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根據《BBC》報導，習近平等中央高層還為1500名全國抗擊新冠肺炎疫情的個人、500個個團體，200名共產黨員和150個基層黨組織代表頒獎。不過，​​​翻查《人民日報》早前發布的公示名單，其中沒有被外界廣泛視為新冠疫情「吹哨人」的武漢醫生李文亮。

對此，香港時事評論員劉銳紹批評，這次表揚大會是對中共領導人習近平的歌功頌德，會中習的談話仍在迴避責任，是「用慶功掩蓋責任」。

對於李文亮未獲表揚，上萬網友湧入他的微博置頂貼文留言，「你才是英雄」、「國家表彰沒有你，但我們永遠記得你」、「李醫生，今天，很多很多的人來到這裡紀念你，願你在天堂一切安好」、「晚安，hero」、「李醫生，你才是人民心中真正的英雄」。截至10日晚間0時，微博已湧入超過100萬則留言。

李文亮是武漢市中心醫院眼科醫生，2019年12月30日發出疫情警告，被稱為武漢肺炎「吹哨人」，沒想到他卻因此遭警方訓誡逼寫悔過書，後來因為染疫在2月身亡。

超過100萬則留言湧入李文亮微博置頂貼文。（擷取自微博）

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