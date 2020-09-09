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    電視認罪風波》央視歐洲總部恐遭吊銷執照 擬撤離倫敦

    英國通訊管理局（Ofcom）考慮取消中國環球電視網（CGTN）在英國境內的播放許可，此一事件可能導致英中緊張關係進一步升高。（資料照）

    英國通訊管理局（Ofcom）考慮取消中國環球電視網（CGTN）在英國境內的播放許可，此一事件可能導致英中緊張關係進一步升高。（資料照）

    2020/09/09 23:05

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據曾遭中國強迫「電視認罪」的瑞典人權活動人士達林（Peter Dahlin）透露，中國央視國際部（環球電視網，CGTN）計劃遣散撤離在英國倫敦的歐洲總部，遷往比利時布魯塞爾，原因是擔心被吊銷執照。英國的監管機構英國通訊管理局（Ofcom）7月6日已裁定，央視「強迫電視認罪」的行徑嚴重違規，可能吊銷其廣播執照。

    英國當局針對CGTN發起的所有調查要點，Ofcom均判定為違規，並認定該違規情形嚴重，因此通知CGTN考慮處以法定制裁，處罰可能包括巨額罰款或吊銷廣播執照。分析認為，由於倫敦是CGTN在歐洲的總部，廣播執照遭英國吊銷，將使其耗資不菲，且讓正在推進中的中國「大外宣」歐洲業務陷入混亂。

    Ofcom調查還發現，CGTN去年報導香港反送中抗爭相關新聞時，角度嚴重偏頗，違反英國當局規定的中立原則。

    2016年1月，央視播出達林的「認錯」影片，當初他因為捲入中國大規模拘捕維權律師行動，因而遭到軟禁，後來在瑞典外交部交涉下獲釋，中方卻在放人前播放他的「認錯」影片，引起國際撻伐。事隔3年，彼得達林投訴英Ofcom，指中國央視違反廣播條例以及人權法，要求撤照。

    達林現年39歲，曾在2009年與中國維權律師王全璋在香港共同創立「人權衛士緊急救援協會」，關注中國人權，並在北京營運非政府組織「中國緊急行動工作組」（Chinese Urgent Action Working Group）。

    中國央視2016年晚間播出瑞典維權人士達林的自白影片。（美聯社）

    中國央視2016年晚間播出瑞典維權人士達林的自白影片。（美聯社）

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