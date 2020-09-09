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    中國人權劣跡多 160團體籲取消北京主辦2022冬奧

    全球逾160個人權團體連署，敦促國際奧林匹克委員會（IOC）考量中國人權紀錄，取消由北京舉辦2022年冬季奧運。他們擔心中國為了籌辦大型國際賽事，會發生更多的鎮壓事件。（美聯社）

    全球逾160個人權團體連署，敦促國際奧林匹克委員會（IOC）考量中國人權紀錄，取消由北京舉辦2022年冬季奧運。他們擔心中國為了籌辦大型國際賽事，會發生更多的鎮壓事件。（美聯社）

    2020/09/09 21:46

    〔中央社〕全球逾160個人權團體連署，敦促國際奧林匹克委員會（IOC）考量中國人權紀錄，取消由北京舉辦2022年冬季奧運。他們擔心中國為了籌辦大型國際賽事，會發生更多的鎮壓事件。

    北京對香港的壓制及大規模拘留新疆維吾爾族穆斯林的作為，讓北京面臨全球更多檢視與反彈。人權團體因此呼籲，重新考慮北京舉辦2022年冬季奧運的資格。

    這封連署信有超過160個人權團體署名，致函對象是IOC主席，發信日期為8日。信中警告，2022年的冬奧「可能導致中國發生更多鎮壓事件」。

    信中並批評，2008年夏季奧林匹克運動會選址北京後，中共治下的人民所受打壓大增。

    信中表示：「儘管我們發出呼籲，但IOC仍重蹈覆轍，且對於2008年北京奧運前後人權保障大幅下滑的事證保持緘默。」

    信中稱：「IOC必須認知到，假使中國控制下各地區人權危機惡化的情況遭忽視，奧林匹克精神與奧運名聲將遭受進一步損害。」

    中國已經為了北京冬奧做了廣泛的準備，賽事預計在2022年2月4日至20日登場。

    中國外交部發言人趙立堅今天在例行記者會上對此表示：「一些所謂的人權組織企圖將體育運動政治化，有違奧林匹克憲章精神，中方對此堅決反對。」

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