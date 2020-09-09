金與正神隱逾1個月！專家：若缺席10月黨慶就代表出事了

金與正（見圖）在鏡頭前已消失1個月，有專家分析，她的權力可能被剝奪，南韓專家近期再度警告，若金與正沒在10月的朝鮮勞動黨75周年黨慶回歸，可能代表她已出事。（美聯社）

2020/09/09 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕先前韓媒曾報導指出，北韓領導人金正恩胞妹金與正在鏡頭前已消失1個月，有專家分析，金與正的權力可能被剝奪，南韓專家近期再度警告，若金與正沒在10月的北韓執政黨朝鮮勞動黨75周年黨慶活動回歸，可能代表金與正已出事。

《朝鮮日報》曾報導，雖然南韓國情院8月20日表示金與正接掌北韓國政，她卻從7月27日以來消失至今，高麗大學教授南成旭指出，根據過去經驗，任何人只要被外界描述為「北方第2號人物」之後，就會被剝奪權力與地位，儘管是「金家人」，也會有些制衡手段。

請繼續往下閱讀...

報導指出，金與正最後一次的公開露面，是韓戰停火協定67周年紀念活動，當天她將紀念手槍交給軍事領導人後，就再也沒出現在鏡頭前。

《南韓時報》今天報導指出，即使金與正是平壤政治局委員、執政的勞動黨中央委員會成員，但也沒出席近期兩次會議。

南韓國家戰略研究所外交與安全中心主任申範哲（音譯，Shin Beom-chul）指出，金與正的消失和北韓的政治考量有關，因為金與正接獲哥哥金正恩的權力下放，導致自身地位在南韓提升，這是北韓不樂見也正在阻止的後果。

韓東國際大學國際政治教授朴遠建（音譯，Park Won-Gon）指出，近期北韓面臨洪水、颱風等風災，金正恩和相關官員都訪問受災地區，金與正卻沒公開露面。

朴遠建認為，可能因為北韓當局6月無法阻止脫北者和南韓社運人士在北韓邊境發傳單，金與正須為此事負責，因而「被消失」。

申範哲認為，10月北韓將慶祝政黨成立75周年，金與正必須出席這個重要的活動，但若屆時金與正又再度缺席，那就代表已有可能出事了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法