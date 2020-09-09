德國狠批人權急劇惡化！中國辯：舉國抗疫體現人權

德國、中國8日在柏林進行人權對話。（法新社檔案照）

2020/09/09 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國去年以「不存在有建設性的會談氛圍」為由，取消年度德中人權對話。今年的會談8日在柏林順利登場，德方會後直言，中國人權狀況「急劇惡化」，中方則稱舉國同心對抗疫情就是展現「最大的人權」，反批德國境內有「對警察執法監督不力」等侵犯人權的問題。

德國外交部指出，德國人權事務專員科夫勒（Bärbel Kofler）代表外交部長馬斯（Heiko Maas）主持對話，會中談及法治國家、公民和政治權利、少數族群權利等話題。針對去年中國以沒建設性為由取消談話，科夫勒在會中向中方表明，中方之前沒有表達出「就具體案例和程序與德方討論」的意願。

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會談中，科夫勒特別針對港版國安法、新疆維吾爾族人遭監視與迫害等議題，呼籲中國政府要公開透明，並遵守人權標準和國際法。科夫勒認為，這涉及到壓制言論、集會自由，限制公民和政治權利，以及對人權律師的迫害。

科夫勒在會後新聞稿指出，她注意到中國人權狀況在過去一段時間裡「急劇惡化」，在應履行的國際義務方面越來越落後。

中國外交部對此回應，14億中國人民付出巨大努力，取得對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情鬥爭重大戰略成果，成就了舉國同心、偉大抗疫的精神，體現以人民為中心的價值追求，「這是最大的人權」。

中國外交部反過來要求德國「尊重基本事實，並恪守聯合國憲章，特別是不干涉別國內政等國際關係基本準則」，並稱新疆經濟持續發展，社會穩定和諧，各項權利依法得到充分保障；香港國安法也維護當地居民基本權利和自由，有利於「一國兩制」長久穩定執行。

中國指責德國國內有極右思潮存在、侵犯被羈押人權利、對警察執法監督不力、反恐中侵犯人權等問題，希望德方重視並解決。

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