涉滲透澳洲議員簽證被撤銷 中國學者喊冤：簡直是荒謬

2017年中國國務院總理李克強訪問澳洲，坎培拉國會大廈外支持者揮舞中、澳國旗。（歐新社檔案照）

2020/09/09 20:53

〔編譯管淑平／綜合報導〕兩名澳洲駐中國記者遭中國國家安全人員盤問、禁止出境，趁隙驚險逃出中國一事曝光後，中國政府反指澳洲今年6月也搜查中國數家官方媒體駐澳記者。澳洲媒體9日報導，中方所稱搜索行動，可能是澳洲調查勞工黨一名議員疑遭中國滲透案，同案遭調查的兩名中國學者已遭澳方撤銷簽證。一連串的發展勢必令澳洲與中國緊張關係更形惡化。

中國外交部發言人趙立堅9日指控澳洲政府，6月下旬突擊搜查、盤問新華社、中央廣播電視總台和中新社駐澳洲的4名記者，扣押其工作用電腦、手機等物品，「迄今未就搜查中方記者給出合理解釋」，要求澳方立即停止「野蠻無理行徑」。

請繼續往下閱讀...

中新社指澳方6月26日搜查中方記者；澳洲廣播公司（ABC）9日報導，中方所指或許是澳洲反間諜機構「澳洲安全情報組織」（ASIO）調查新南威爾斯州在野黨「勞工黨」議員莫索曼（Shaoquett Moselmane）疑似遭中國政府滲透案，當日搜查他和他的華裔顧問張智森（ John Zhang）住家和辦公室。

張智森被懷疑透過「微信」（WeChat）群組從事滲透工作，而該群組成員包括中新社澳洲分社社長陶社蘭、中國國際廣播電台雪梨分社社長李大勇，以及兩名中國學者陳弘、李建軍。

ABC報導指出，這4人同樣也遭調查，陳弘和李建軍近日收到澳洲內政部信函，指鑑於ASIO就其涉嫌對國安構成的風險所作建議，已撤銷兩人的澳洲簽證。

李建軍為北京外國語大學澳洲研究中心中澳研究會秘書長，在澳洲攻讀博士學位；陳弘為上海華東師範大學澳洲研究中心主任，經常在中共「環球時報」或澳洲媒體評論時政，他9日下午聲明，簽證遭撤銷令他感到「震驚」，澳方當局懷疑的微信群組內容「毫無可懷疑的」，遭指為施加影響力的途徑，「簡直是荒謬」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法