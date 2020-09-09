「我都可以當你祖母了」印度噁男無視哀求硬上90歲阿嬤

印度一名90歲的阿嬤慘遭施暴，顯得印度的女權與法治問題仍待加強。（圖截取自推特）

2020/09/09 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕印度性侵事件層出不窮，日前發生的一起事件更是極其離譜，因為受害人是年齡已高達90歲的阿嬤，更顯印度的女權與法治問題仍待加強。

據《今日印度》（India today）報導，被害阿嬤說，週一下午約莫5點時，她一如往常的在等待平常為她送牛奶的人員上門，但自稱為索努（Sonu）的噁男突然現身，向她說今天送貨員不會來了，但他可以帶阿嬤去一個地方領牛奶。

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色欲薰心的索努將阿嬤帶到了一個鄰近農場後，趁著四下無人侵犯了她。而儘管過程中阿嬤不斷的哭泣與哀求著「我的年紀都可以當你祖母了」，但男子完全無視，不斷對她施暴與毆打。幸好路過的當地居民聽到阿嬤的呼救聲，一擁而上將她救出魔爪，同時抓住了索努，扭送法辦。

報導指出，老婦人被發現時不僅渾身是傷，還流了許多血。而事後的驗傷報告也指出，她的私密部位受了傷。

德里婦女事務委員會（Delhi Commission for Women）的主席馬利瓦爾（Swati Maliwal）探望完受害人後，在推特沉痛表示：「在德里，從6個月大的小女嬰到90歲的老婦人，沒有人是安全的。」

दिल्ली की 90 वर्षीय महिला को घर से दरिंदा ज़बर्दस्ती उठाके ले गया और बुरी तरह रेप किया। अम्मा को बहुत चोटें आयी हैं। उनसे मिली तो रूह कांप गयी। बहुत रो रही थी और बोली इस दरिंदे को फाँसी दिलाओ!



हैवानियत की हद्द है! 6 महीने की बच्ची हो या 90 वर्ष की महिला, कोई सुरक्षित नही! pic.twitter.com/r45XDtVWmV — Swati Maliwal （@SwatiJaiHind） September 8, 2020

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