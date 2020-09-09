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    「我都可以當你祖母了」印度噁男無視哀求硬上90歲阿嬤

    印度一名90歲的阿嬤慘遭施暴，顯得印度的女權與法治問題仍待加強。（圖截取自推特）

    印度一名90歲的阿嬤慘遭施暴，顯得印度的女權與法治問題仍待加強。（圖截取自推特）

    2020/09/09 21:10

    〔即時新聞／綜合報導〕印度性侵事件層出不窮，日前發生的一起事件更是極其離譜，因為受害人是年齡已高達90歲的阿嬤，更顯印度的女權與法治問題仍待加強。

    《今日印度》（India today）報導，被害阿嬤說，週一下午約莫5點時，她一如往常的在等待平常為她送牛奶的人員上門，但自稱為索努（Sonu）的噁男突然現身，向她說今天送貨員不會來了，但他可以帶阿嬤去一個地方領牛奶。

    色欲薰心的索努將阿嬤帶到了一個鄰近農場後，趁著四下無人侵犯了她。而儘管過程中阿嬤不斷的哭泣與哀求著「我的年紀都可以當你祖母了」，但男子完全無視，不斷對她施暴與毆打。幸好路過的當地居民聽到阿嬤的呼救聲，一擁而上將她救出魔爪，同時抓住了索努，扭送法辦。

    報導指出，老婦人被發現時不僅渾身是傷，還流了許多血。而事後的驗傷報告也指出，她的私密部位受了傷。

    德里婦女事務委員會（Delhi Commission for Women）的主席馬利瓦爾（Swati Maliwal）探望完受害人後，在推特沉痛表示：「在德里，從6個月大的小女嬰到90歲的老婦人，沒有人是安全的。」

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