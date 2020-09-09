「你們是兄妹！」老翁一句話打斷甜蜜婚禮 賓客全嚇傻

肯亞一對新人在本月5日舉辦婚禮，當現場洋溢在幸福氛圍中，一名老翁突然衝上台，自稱是新人的生父，並告訴新人其實是一對同父異母的兄妹。婚禮示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

2020/09/09 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕肯亞一對新人在本月5日舉辦婚禮，當現場洋溢在幸福氛圍中，一名老翁突然衝上台，自稱是新人的生父，並告訴兩名新人，他們其實是同父異母的兄妹。老翁說完這段宛如八點檔劇情的話，現場賓客皆盡愕然，婚禮最後被迫取消。

根據肯亞媒體《Daily Nation》 報導，新郎喬丹（Jotham Munini）與新娘安妮（Anne Magwi）皆出自單親家庭，上週六（5日）舉辦婚禮時，他們的生父詹姆斯（James Sidai）突然衝進婚宴場地阻止了婚禮，告知他們實為兄妹關係，並稱這場婚禮是「可憎的」。

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在婚禮現場的牧師穆利（Festus Muli）事後表示，詹姆斯和第一任妻子生下了喬丹，然而在喬丹1歲時，他外遇被妻子發現，因此妻子帶著兒子離開家。後來，喬丹的外遇對象懷孕，肚子裡的小孩正是安妮，但是此時他又因經濟關係與外遇對象分開，對方並在1年之後嫁給了一位教師。

據穆利透露，詹姆斯10年來都在找尋自己子女的下落，最近透過一位朋友得知這場婚禮，因此才不得不趕來終止。當時，穆利不得不先暫停婚禮，讓雙方進行溝通，這才知道，多年來喬丹一直以為父親死於車禍，而安妮則根本不知道生父是誰。最後，新人的母親都承認與詹姆斯發生過關係，為了避免雙方丟臉，教會長老決定取消婚禮。

據報導，喬丹在得知真相後非常氣憤地離開現場，留下他在原地不斷落淚的母親；安妮則在她母親陪同下難過地離開。對此，穆利也感嘆表示，父母不應該隱瞞子女的身世。

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