極端氣候襲美 科羅拉多州48小時內經歷高溫和降雪

美國科羅拉多州48小時內出現37度高溫和降雪。（法新社）

2020/09/09 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕全球受氣候變遷影響，各地出現極端氣候，美國科羅拉多州近日在48小時內，出現高溫和降雪。美國國家氣象局資深預報員布魯赫（David Barjenbruch）表示，科羅拉多州一夜之間從夏天切換為冬天。

綜合外媒報導，美國科羅拉多州6日出現華氏100度（約攝氏37.7度）的高溫，7日晚間氣溫驟降，8日上午各地都出現積雪，首府丹佛（Denver）周圍地區約有3到6英吋（約7.62公分到15.24公分）的積雪。氣象學家波林格（Becky Bolinger）表示，這種雲霄飛車式的天氣是自己從未見過。

請繼續往下閱讀...

科羅拉多首府丹佛前一次在9月初出現降雪約為20年前，有紀錄以來最早的降雪則是1961年的9月3日。科羅拉多州立大學（Colorado State University）位在科林斯堡（Fort Collins）的氣候中心，當地時間8日上午測得0.3英吋（約0.76公分）的積雪，成為130多年紀錄以來，當地觀察到最早的積雪，此前的紀錄為9月12日。

氣象預報員布魯赫表示，冷空氣從北極圈而來，沿著洛磯山脈（Rocky Mountains）山脊快速向南移動，造成降雪。氣象專家和消防人員也希望降雪能夠減緩科羅拉多州北部卡麥隆峰（Cameron Peak）的火勢。據報導，這場野火已延燒10萬公畝，7日時已撤離當地民眾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法