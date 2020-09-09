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    本可能安全返港！二戰德軍名艦「卡爾斯魯厄號」 沉睡80年找到了

    80年前沉沒的德軍「卡爾斯魯厄號輕巡洋艦」現身。（路透）

    80年前沉沒的德軍「卡爾斯魯厄號輕巡洋艦」現身。（路透）

    2020/09/09 13:41

    〔即時新聞／綜合報導〕挪威國有電網運營商「Statnett」近日宣布，在該國海域發現80年前沉沒的德軍「卡爾斯魯厄號輕巡洋艦」（Karlsruhe cruiser），是德方在2戰時期於挪威海域損失的唯一一艘大型軍艦。

    卡爾斯魯厄號輕巡洋艦沉睡於488公尺深的海床上。（路透）

    卡爾斯魯厄號輕巡洋艦沉睡於488公尺深的海床上。（路透）

    根據《CNN》報導，「Statnett」在聲明中指出，3年前在挪威至丹麥海域的一次海底電纜檢查作業中，團隊人員透過聲納發現一艘陌生船隻殘骸，不過當時掌握的資訊相當有限，直到今夏的行動中才確定沈船的真實身分正是大名鼎鼎的卡爾斯魯厄號輕巡洋艦。

    卡爾斯魯厄號。（路透）

    卡爾斯魯厄號。（路透）

    據稱，卡爾斯魯厄號目前位於海平面以下488公尺處的海床上，船身上納粹符號依舊可見，其上搭載的加農炮管雖已鏽蝕嚴重但仍可辨識外型。

    卡爾斯魯厄號是德軍1920年代建造3艘柯尼斯堡級輕巡洋艦的2號艦，該艦在1940年4月8日參與納粹入侵挪威的威瑟演習作戰，期間受到挪威猛烈砲擊，同日稍晚挪威投降後，卡爾斯魯厄號遭英國潛艦發射的2枚魚雷擊中，嚴重受創。

    在遇襲後約2小時，卡爾斯魯厄號艦長、海軍上校里夫（Friedrich Rieve）下令棄艦，一旁護航的德軍魚雷艇獅鷲號接載卡爾斯魯厄號的船員後向該艦發射2枚魚雷確保其沉沒，此後的80年間未曾有人發現過該艦下落。

    值得一提的是，後續調查顯示，卡爾斯魯厄號在遇襲後2小時仍在海上漂浮，需追加2枚魚雷方可使其沉沒，加上各項條件均可能使其足以安全返港，最終卻被棄艦擊沉。德國軍方認定，艦長里夫及副艦長未能在過程中採取一切可能措施以拯救該艦，對其作出嚴厲批評。

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