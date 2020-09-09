62年來首起 澳洲黃金海岸衝浪客遭鯊魚襲擊致死

澳洲黃金海岸昨日傍晚發生62年來首起鯊魚襲人致死事件。圖為格林芒海灘。（美聯社資料照）

2020/09/09 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭州（Queensland）渡假勝地黃金海岸（Gold Coast）昨（8）日傍晚發生62年來首起鯊魚襲人致死，46歲男子斯萊特（Nick Slater）腿部被鯊魚咬傷，傷重不治。昆士蘭州長今（9）日則表示，捕獲一隻疑似涉案的鯊魚，將對襲擊案進行調查。

綜合外媒報導，黃金海岸南部庫倫加塔（Coolangatta）的格林芒海灘（Greenmount Beach），昨（8）日發生鯊魚攻擊人的事件，當局晚間緊急封鎖沿岸多個海灘，展開調查。據報導，這是1958年以來，黃金海岸首起致命的鯊魚襲擊事件。

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警員拉文（Jonathan Lavin）表示，受傷的男子被其他衝浪客從水中救起，腿部被鯊魚咬傷，傷勢嚴重。目擊者帕克（Jade Parker）指出，自己看到男子和衝浪板在海上「漂浮」，隨即跑入水中，當時約有3人一同協助將男子拉上岸。

帕克表示，在沙灘等待救生員協助時，水中並沒有看到血，帕克強調，遇襲的男子當時應該已經去世，並提到男子大腿一大部分消失。

黃金海岸市議會隨後也宣布，南部地區伯利角（Burleigh）一直到新南威爾斯州邊界的海灘今（9）日將全部關閉。

據報導，救援團隊在遇害男子斯萊特的衝浪板上，發現鯊魚的牙齒。昆士蘭州長帕拉夏（Annastacia Palaszczuk）今（9）日則表示，上午在格林芒海灘附近捕獲一隻大型虎鯊，將對襲擊事件的關連進行調查。

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