募款不及對手拜登 川普：願意「自掏腰包」競選

2020/09/09 11:52

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選選戰逐漸白熱化,近日傳出川普陣營募款不及對手拜登,鉅額的競選活動廣告,恐導致資金短缺的危機,川普8日受訪時表示,若有需要會「自掏腰包」競選,只要能勝選將不計一切代價。

綜合外媒報導,川普團隊自2019年以來,已砸8億美金在競選活動,相當於對手拜登的兩倍多,鉅額支出卻沒有反映在民調。川普受訪時表示,願意自費競選,並強調,今年的總統大選是「美國歷史上最重要的選舉」,不管要付出多少代價都必須贏。

請繼續往下閱讀...

川普團隊競選總幹事史泰平(Bill Stepien)8日在記者會上表示,目前正在謹慎管理預算。川普則推文表示,因為「中國病毒」導致今年初競選團隊花費很多資金在應對假新聞,川普也提到,目前仍有許多經費,比2016年競選時要來得多。

川普強調,不認為團隊目前有資金短缺的問題,但若是需要更多的經費,將會自掏腰包,就像2016年競選時一樣。川普在2016年參選總統時,共投入6600萬美金經費協助競選,根據知情人士表示,川普和團隊討論後,正考慮為競選活動投入高達一億的資金。

....Like I did in the 2016 Primaries, if more money is needed, which I doubt it will be, I will put it up!