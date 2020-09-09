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    募款不及對手拜登 川普：願意「自掏腰包」競選

    川普8日受訪時表示，若團隊有資金需求，自己願意「自掏腰包」競選。（路透）

    川普8日受訪時表示，若團隊有資金需求，自己願意「自掏腰包」競選。（路透）

    2020/09/09 11:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選選戰逐漸白熱化，近日傳出川普陣營募款不及對手拜登，鉅額的競選活動廣告，恐導致資金短缺的危機，川普8日受訪時表示，若有需要會「自掏腰包」競選，只要能勝選將不計一切代價。

    綜合外媒報導，川普團隊自2019年以來，已砸8億美金在競選活動，相當於對手拜登的兩倍多，鉅額支出卻沒有反映在民調。川普受訪時表示，願意自費競選，並強調，今年的總統大選是「美國歷史上最重要的選舉」，不管要付出多少代價都必須贏。

    川普團隊競選總幹事史泰平（Bill Stepien）8日在記者會上表示，目前正在謹慎管理預算。川普則推文表示，因為「中國病毒」導致今年初競選團隊花費很多資金在應對假新聞，川普也提到，目前仍有許多經費，比2016年競選時要來得多。

    川普強調，不認為團隊目前有資金短缺的問題，但若是需要更多的經費，將會自掏腰包，就像2016年競選時一樣。川普在2016年參選總統時，共投入6600萬美金經費協助競選，根據知情人士表示，川普和團隊討論後，正考慮為競選活動投入高達一億的資金。

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