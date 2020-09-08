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    土耳其2017年元旦恐攻 主謀判40個無期跟千年徒刑

    土耳其首都伊斯坦堡有間夜店在2017年1月1日發生恐怖攻擊事件，最終造成39人死亡的慘案，該案的烏茲別克籍主謀馬夏利波夫在昨天一審宣判40次無期徒刑，另外再判1368年徒刑。圖為該恐怖攻擊罹難者的遺照。（法新社）

    土耳其首都伊斯坦堡有間夜店在2017年1月1日發生恐怖攻擊事件，最終造成39人死亡的慘案，該案的烏茲別克籍主謀馬夏利波夫在昨天一審宣判40次無期徒刑，另外再判1368年徒刑。圖為該恐怖攻擊罹難者的遺照。（法新社）

    2020-09-09 00:22:50

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其首都伊斯坦堡有間夜店在2017年1月1日發生恐怖攻擊事件，最終造成39人死亡的慘案，該案的烏茲別克籍主謀馬夏利波夫（Abdulkadir Masharipov）在昨天一審宣判40次無期徒刑，另外針對他意圖謀殺其餘79人以及非法持有槍械再判1368年徒刑，無法獲得假釋，不過他預計將會繼續上訴。

    綜合外媒報導，當時馬夏利波夫持槍闖入該夜店，對人群開火進行恐攻後，造成39人死亡，死者大多數為外籍人士，當時還有部分狂歡者被迫躍入伊斯坦堡海峽以躲避攻擊；事後土耳其警方在當年1月16日晚間逮捕馬夏利波夫，他宣稱是代表伊斯蘭國（IS）行兇，用以報復土耳其加入清剿伊斯蘭國的行列。

    然而事後馬夏利波夫卻改口喊冤，不承認土國警方所提出的認罪口供，堅稱自己不是被夜店監視錄影器錄下的那個人；而經過3年的審理後，馬夏利波夫在昨天（9月8日）的最後陳辯時仍堅稱自己是無罪的，並稱自己會認罪全是土國警方「刑訊逼供」所取得，但當地法院並不採信，最終宣判他40個無期徒刑，另外針對蓄意謀殺其餘79人以及非法持有槍械再判1368年徒刑，且由於馬夏利波夫所犯下的罪行涉及「蓄意謀殺」以及「違反憲法」，未來無法獲得假釋資格，將老死在監獄裡。

    共犯馬馬沙里波夫（Ilyas Mamasaripov）也因為協助策劃這起恐怖攻擊，而遭判刑1400年以上的徒刑，另外尚有48人因為是恐怖組織成員而遭判刑入獄，有11人無罪釋放，土耳其當局也在9月1日宣布逮捕IS的土耳其負責人；據稱馬夏利波夫將會提出上訴。

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