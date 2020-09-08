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    解放軍擄走5印度少年？ 中方：已在中國這邊找到人

    印度內政部次長李繼竹（Kiren Rijiju）8日晚間說，解放軍已回覆印方，已經找到5名「失蹤」年輕人，雙方正在討論把這5人送交給印度的方式。（路透社資料照）

    印度內政部次長李繼竹（Kiren Rijiju）8日晚間說，解放軍已回覆印方，已經找到5名「失蹤」年輕人，雙方正在討論把這5人送交給印度的方式。（路透社資料照）

    2020-09-09 00:12:56

    〔即時新聞／綜合報導〕中印邊境問題持續升溫，近日又爆發衝突，還傳出解放軍疑於中印邊境地區擄走5名打獵少年，印度軍方為此啟動軍事熱線。對此，印度內政部次長李繼竹（Kiren Rijiju）8日晚間表示，解放軍已回覆印方，找到5名「失蹤」年輕人，雙方正在討論把這5人移交給印度的方式。

    綜合印媒報導，傳出5名生活在中印主權爭議區藏南地區─印度阿魯納查邦的印度少年在3日失蹤，其中2名少年逃出之後，跑回村莊求救，指稱自己和同伴在蘇班西里（Subansiri）附近打獵時被疑似中國解放軍的人擄走，家屬及在網路上求救、尋人，驚動軍中高層。

    對此，身兼阿魯納查邦議員的印度內政部次長李繼竹8日晚間在推特指出，解放軍已回覆印度陸軍以熱線電話發出的協尋要求，解放軍已確認，已在中國這一側找到來自阿魯納查邦（Arunachal Pradesh，中國稱為藏南地區）的「失蹤」印度年輕人。

    李繼竹說，雙方正在討論中國要如何把這5名年輕人移交給印度。

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