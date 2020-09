解放軍擄走5印度少年？ 中方：已在中國這邊找到人

2020-09-09 00:12:56

〔即時新聞/綜合報導〕中印邊境問題持續升溫,近日又爆發衝突,還傳出解放軍疑於中印邊境地區擄走5名打獵少年,印度軍方為此啟動軍事熱線。對此,印度內政部次長李繼竹(Kiren Rijiju)8日晚間表示,解放軍已回覆印方,找到5名「失蹤」年輕人,雙方正在討論把這5人移交給印度的方式。

綜合印媒報導,傳出5名生活在中印主權爭議區藏南地區─印度阿魯納查邦的印度少年在3日失蹤,其中2名少年逃出之後,跑回村莊求救,指稱自己和同伴在蘇班西里(Subansiri)附近打獵時被疑似中國解放軍的人擄走,家屬及在網路上求救、尋人,驚動軍中高層。

對此,身兼阿魯納查邦議員的印度內政部次長李繼竹8日晚間在推特指出,解放軍已回覆印度陸軍以熱線電話發出的協尋要求,解放軍已確認,已在中國這一側找到來自阿魯納查邦(Arunachal Pradesh,中國稱為藏南地區)的「失蹤」印度年輕人。

李繼竹說,雙方正在討論中國要如何把這5名年輕人移交給印度。

China's PLA has responded to the hotline message sent by Indian Army. They have confirmed that the missing youths from Arunachal Pradesh have been found by their side. Further modalities to handover the persons to our authority is being worked out.