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    胡錫進怒嗆訪台美官員：以後不要來中國

    中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進（見圖）在微博上大放厥詞，誑稱「膽敢挑釁中國的美國人未來會被制裁，下場也不會好的」。（彭博）

    中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進（見圖）在微博上大放厥詞，誑稱「膽敢挑釁中國的美國人未來會被制裁，下場也不會好的」。（彭博）

    2020-09-08 23:45:48

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著美國重新調整對台灣的經濟政策，將正式進行雙邊經貿對話，美方預計將交由國務院主管經濟發展暨能源環境的國務次卿克拉奇（Keith Krach）主導，並在近期將會率團訪台進行初步洽談；中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進對此在微博上大放厥詞，誑稱「膽敢挑釁中國的美國人未來會被制裁，下場也不會好的」。

    胡錫進在微博發文表示，據稱台灣政府正積極推動商務部長羅斯（Wilbur Ross）訪台，並可能邀請美國負責經濟事務的副國務卿克拉奇（Keith Krach）赴台；台灣政府推動上述活動的用意很清楚，不外乎是挾洋自重，貼靠美國，「這能給台灣民進黨當局帶來安全嗎？美國能成為台灣的靠山嗎？」，答案是否定的，台灣只不過是美國人手裡的一個小棋子而已，一旦形勢變化，台灣當局會竹籃打水，輸的很慘，50年前的歷史難道忘了嗎？

    他更說，對於準備去台灣的美國官員而言，你們也要三思，你們應該了解台灣問題在中國人心中的分量，對於膽敢在台灣問題上挑釁中國的美國人，「中國人民會記你一輩子，你們今後不要來中國了，不歡迎你們」，你們自己和關聯的企業也不要和中國做生意了，會受到制裁，你們的下場也不會好的。

    雖然胡錫進話講得很憤慨，但許多中國網友卻相當不領情，紛紛留言嘲諷「人家怎麼玩是人家的事，老胡你說這些也沒用啊，人家就是不帶你玩啊，如之奈何。」、「北韓也天天罵南韓貼靠美國；結果南韓以幾千萬人口，十幾萬平方公里的國土發展成世界上經濟地位舉足輕重的國家。」、「天天激揚文字，指點江山。老胡做一個小報環球的總編確實屈才了！」、「胡錫進越來越像潑婦罵街了，這是沒詞可罵了嗎？」。

    胡錫進說，對於膽敢在台灣問題上挑釁中國的美國人，「中國人民會記你一輩子，你們今後不要來中國了，不歡迎你們」，你們自己和關聯的企業也不要和中國做生意了，會受到製裁，你們的下場也不會好的。（圖擷取自微博）

    胡錫進說，對於膽敢在台灣問題上挑釁中國的美國人，「中國人民會記你一輩子，你們今後不要來中國了，不歡迎你們」，你們自己和關聯的企業也不要和中國做生意了，會受到製裁，你們的下場也不會好的。（圖擷取自微博）

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