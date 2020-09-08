中共少將談首批武肺疫苗生產 遭質疑怎可能1個多月研製出來？

中國首席生化武器防禦專家、解放軍少將陳薇（左）本月在官媒節目中指出，第一批疫苗2月26日已在生產線上下線，距離1月23日武漢封城僅一個多月時間。圖為中國今日舉行的全國對抗肺炎疫情表彰大會。（法新社）

2020-09-08 20:36:41

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，各國都在火速開發疫苗，希望能早日遏止疫情；然而，中國首席生化武器防禦專家、解放軍少將陳薇本月在官媒節目中指出，第一批疫苗2月26日已在生產線上下線，距離1月23日武漢封城僅一個多月時間。

陳薇在官媒節目中宣傳

陳薇1月26日受命率領團隊進駐武漢P4實驗室，以影片現身在9月1日的中國年度例行性樣板節目《開學第一課》，她表示，「我們研究的重組新冠疫苗，在2月26號我們第一批疫苗，在生產線上下線了，也就是我們有了正式的這個疫苗，那一天正好是我的生日，我的上級、我的院長、我們的政委，都給我發來了生日的祝福，我當時回答就八個字，除了勝利、別無選擇」。

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陳薇續稱，「3月16號，我們的重組新冠疫苗獲批臨床，在當天晚上，接種了第一個志願者，是全世界最早完成志願者接種的新冠疫苗，4月10號，第一期的108個志願者，全部結束了14天的醫學觀察，健康狀況良好；4月12號，我們在全世界最早啟動了二期臨床，在當時，也是世衛組織公布全世界唯一進入二期臨床的新冠疫苗。」

陳薇說，「在8月11號，我們的新冠疫苗獲得了國家發明專利的授權，同學們，我們希望獲得更多的、更大人群的安全有效的（疫苗）數據，讓疫苗能夠盡快地用於更多的人群，用於在座同學們，讓你們早一天摘下口罩，露出你們更純真、更快樂的笑容」。

據資料顯示，《開學第一課》是由中共中央宣傳部、中華人民共和國教育部、中央廣播電視總台聯合製作的一檔面對全國中小學生的電視專題節目，於每年全國秋季開學日（9月1日）前後向全國播放，該節目於2008年9月1日晚上在CCTV-2首次播出。

民運人士質疑中共早就開始研發疫苗

根據《大紀元時報》報導，中國民運人士張林指出，中國軍事科學院首席病毒專家陳薇少將的一則視像講話，證實中共的確在2月26開始生產新冠疫苗，而且那一天正好是陳薇的生日。

張林質疑，「中國怎麼可能從1月23日，到2月26日，短短一個月零三天，就研製出新冠疫苗？眾所周知，中國醫藥疫苗產業極端落後，假疫苗曾經導致數百萬兒童受害，大量兒童殘疾；只有一個可能，就是中共早在半年前，甚至五年前，就開始研發新冠疫苗。否則以中共科學家的無能、低效，絕不可能研製出新冠疫苗。」。

張林表示，「基於最起碼的人類邏輯，只有一個答案：那就是遠在人類都毫無這款中共病毒概念之前幾年，中共早已製造，或收集到這款中共病毒，並且已經通過試驗，深知它的厲害！也只有在中共已經決心使用這款中共病毒去殘害西方、禍害人類之後，中共才會意識到必須研製疫苗，從而確保自身受害不太嚴重！」

張林還說，「這也可以解釋，為甚麼西方國家，從英國首相、巴西總統，到印度前總統都紛紛感染病毒，而迄今為止居然沒有一個中共司局級以上頭目，感染了中共病毒！因為他們都早已注射了疫苗！」

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陳薇在9月1日的中國年度例行性樣板節目《開學第一課》以影片現身，她表示，「我們研究的重組新冠疫苗，在2月26號我們第一批疫苗，在生產線上下線了，也就我們有了正式的這個疫苗，那一天正好是我的生日」。（圖擷取自網路）

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