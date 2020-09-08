8歲女兒被製成情趣玩偶 母崩潰：亞馬遜下架但其他網站還有

特麗（Terri）的8歲女兒凱特（Kat）被惡劣商人製成成人情趣玩偶。（翻攝兒童救援聯盟網站）

2020-09-08 14:11:22

〔即時新聞／綜合報導〕在網路上曬出孩子可愛照片，可得慎防不肖人士趁隙而入！美國佛州一名網友特麗（Terri）育有一名罹病的8歲女兒凱特（Kat），為充實凱特的人生，特麗激勵她參加兒童選美比賽，也經常曬出女兒俏麗可愛的生活照；孰料，特麗的朋友竟在在亞馬遜（Amazon）拍賣網站驚見以凱特為原型製成的成人情趣玩偶，特麗知悉後提出檢舉，亞馬遜雖已下架此產品，但相同產品仍在其他網站上販售。

根據《每日郵報》報導，凱特罹患「變異型免疫缺失症」（CVID），為使女兒人生不留白，特麗相當支持凱特參加兒童選美比賽，也經常在臉書分享凱特治療、參賽過程的照片。豈料，凱特可愛的外型吸引了不肖人士的目光，有惡劣商人以凱特為原型製作出情趣玩偶，以559美元（合約1萬6千元新台幣）在亞馬遜等購物網站販售。

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去年8月，特麗的朋友意外在亞馬遜上看到這款商品，商品照中，玩偶的打扮、姿勢、神韻，甚至連一旁放置的絨毛娃娃都與凱特的一張照片相似，讓這名朋友急得趕緊聯絡特麗；經特麗比較後，確認女兒的照片遭到盜用，且該款商品已經有售出紀錄，更有顧客評價「陪伴我度過這段時間的好東西」、「我幾天前收到了這項產品」，女兒的照片成為戀童癖者的營利工具，讓特麗忍不住崩潰大哭。

特麗難過指出，她難以想像居然有製造商「會用我女兒的照片做出這種醜陋邪惡的東西，只為了滿足戀童癖者的需求」；據特麗進一步了解，這款商品的廣告甚至早在2019年11月起便已在亞馬遜上架。她立刻採取行動，向亞馬遜提出檢舉，而該網站4日後下架了此商品，不過特麗在其他網站找到了一樣的商品，甚至還有這款商品的示範使用影片。

特麗採取進一步行動，向兒童救援聯盟（Child Rescue Coalition）求助，但根據法規，美國除了佛州、田納西、肯塔基等三州外，兒童情趣玩偶屬於合法商品。不願讓相同事件發生在其他孩子身上，特麗和兒童救援聯盟一同推行了禁止兒童情趣玩偶的連署 ，截至本稿出稿前，已獲得11萬2620名網友連署支持。

Florida mom finds child sex doll on Amazon resembling photo of 8-year-old daughter | Daily Mail Online https://t.co/xM27CWbYnR — Terri C （@PUREHALITE） September 4, 2020

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