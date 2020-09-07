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    謠言終結站》習近平女兒在哈佛畢典獻唱？ 是日本女星啦

    近日網路瘋傳習近平的女兒在畢業典禮上獻唱，經台灣事實查核中心查核後發現，該影片中的女子為日本女星西田光，因此該傳言為「錯誤」訊息。（圖片擷取自臉書專頁「TFC 台灣事實查核中心」）

    近日網路瘋傳習近平的女兒在畢業典禮上獻唱，經台灣事實查核中心查核後發現，該影片中的女子為日本女星西田光，因此該傳言為「錯誤」訊息。（圖片擷取自臉書專頁「TFC 台灣事實查核中心」）

    2020-09-07 22:57:20

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網路瘋傳一則影片，指稱習近平的女兒習明澤在哈佛大學的畢業典禮上獻唱，也表示她遺傳了她媽媽彭麗媛的好歌聲。經台灣事實查核中心調查後發現，該影片中的女子為日本女星西田光（Nishida Hikaru），並非習明澤，因此該傳言為「錯誤」訊息。

    查核中心今（7）日發布的查核報告指出，近日社群平台流傳一段影片，影片稱「習近平女兒習明澤於2010年至2014年間，進入哈佛大學讀書，且習明澤是一個非常聰明的孩子，畢業後才被確認為習近平主席的女兒」，並表示她跟媽媽一樣有著一副相當好的歌喉。

    查核中心將影片中的歌曲以關鍵字「Where the boys are」搜尋後，找到2008年在YouTube有著相同片段，而內容指出演唱者是日本女星西田光。查核中心進一步將網傳影片擷圖，用搜圖工具「Bing 」反搜，結果發現影片中人物亦為日本女星西田光。查核中心更詢問日本查核組織FIJ的總編審古田大輔，經確認，女主角確為日本女星西田光。

    查核中心也檢索了2014年哈佛大學畢業典禮活動的報導，以及2014年5月29日公開畢業典禮影片，其中皆無網傳影片的歌唱片段。基於以上核實結果，證實該網傳為「錯誤」訊息。

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