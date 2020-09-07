誰更抗中？拜登被揭副總統任內曾笑稱 要習近平幫他登大位

習近平2012年還是中國國家副主席時，接待來訪的美國副總統拜登。（美聯社檔案照）

2020-09-07 17:15:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國共和、民主2大黨的總統候選人川普和拜登，經常互批對方對中國太軟弱，讓該議題成為總統大選最大焦點。《紐約郵報》（New York Post）5日指出，拜登在副總統任內，曾公開笑稱要中國國家主席習近平幫他登大位，在選情激烈的情況下，再次引起討論。

據報導，2013年，時任美國副總統的拜登，在華府「美中戰略經濟對話」會議開幕式上，針對習近平出任中國國家主席一事指出，「我有恭賀他升任，還問他可不可以也幫我一把？但他沒有答應。」拜登稱這是玩笑話，而台下雲集的美中高官也都對此開懷大笑。

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拜登當時還提到，當習近平還是中國國家副主席時，自己很榮幸、也很高興與他有不少時間相處，因為時任美國總統歐巴馬和中國國家主席胡錦濤，都認為他們倆應該多多認識彼此。拜登憶述，他曾與習近平一連10天待在一塊，各花5天在美國和中國四處遊覽，加深認識對方。

報導指出，美中關係在那之後就急轉直下，川普上任後更以雙邊貿易失衡為由，對中國不斷加徵關稅。美國國家反情報與安全中心主任伊凡尼納（William Evanina）上月公開警告，由於川普總統在外交上親俄反中，因此俄國不希望拜登入主白宮，而中國則不希望川普再來4年。

另外，前白宮國安顧問波頓則曾在個人著作中爆料，指川普去年6月曾向習近平求情，希望中方採購更多農產品，助他打贏連任選戰。

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