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    怒火救援！美加州遊客遭野火圍困 直升機救出200人

    美加州塞拉國家森林猛瑪池水庫周圍被野火圍繞，多名遊客逃生不及受困當地，軍方派出直升機極限救援。圖為消防直升機灑水救火。（美聯社）

    美加州塞拉國家森林猛瑪池水庫周圍被野火圍繞，多名遊客逃生不及受困當地，軍方派出直升機極限救援。圖為消防直升機灑水救火。（美聯社）

    2020-09-07 11:35:25

    〔即時新聞／綜合報導〕火海救人！美國加州塞拉國家森林猛瑪池水庫（Mammoth Pool Reservoir）遭野火環繞，一度傳出上千名遊客受困當地，後來確認有200多人待救，軍方立即派出兩架UH-60黑鷹直升機和一架CH-47契努克直升機緊急救援，目前已救出200人左右。

    《紐約時報》報導，加州州長緊急事務辦公室發言人亞歷山大（Brad Alexander）表示，直升機將受困旅客載送至佛雷斯諾優勝美地國際機場，大約有20人受傷，有些人已被送往醫院治療。

    佛雷斯諾郡緊急醫療服務主任林奇（Daniel Lynch）透露，傷患當中有兩人燒傷非常嚴重，其中一名燒燙傷患者是14歲的女孩，正在兒童醫院救治，其餘傷者皆是成年人，傷勢包括骨折、撕裂傷和擦傷等等。

    當局指出，直升機一共進行了3趟飛行，救援人員盡可能地救出更多的人，因為情況變得越來越糟，但截至當地時間6日下午為止仍有20人待援，另有兩人留在原處拒絕撤離。

    16歲少女祖科夫斯基（Rylee Zukovsky）是獲救遊客之一，她透露自己當時連頭髮都著火了，不得不把水倒在頭上以熄滅火苗，甚至還一度跳入水庫逃離火勢。祖科夫斯基說，沒人知道會有直升機來，結果一架契努克突然穿越煙霧出現在大家的眼前，她和男友、媽媽等人一起上了直升機，這才逃離了煉獄般的猛瑪池水庫。

    當局派出兩架UH-60黑鷹直升機和一架CH-47契努克直升機疏散遊客，圖為受困民眾登上契努克直升機。（歐新社）

    當局派出兩架UH-60黑鷹直升機和一架CH-47契努克直升機疏散遊客，圖為受困民眾登上契努克直升機。（歐新社）

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