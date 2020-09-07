不滿匈牙利政府伸手進校園 布達佩斯串人鏈示威

匈牙利政府宣布親政府的董事會將接管布達佩斯戲劇與電影大學，引發大規模示威，數千人6日在布達佩斯串起人鏈。（美聯社）

2020-09-07 13:11:55

〔即時新聞／綜合報導〕匈牙利政府近日將手伸入頂尖藝術大學，宣布親政府的董事會將接管布達佩斯戲劇與電影大學（University of Theatre and Film Arts），引發當地大規模示威，整所大學的管理階層上（8）月底集體辭職以示抗議，數千人6日則在匈牙利首都布達佩斯串起人鏈，聲援示威行動。

綜合外媒報導，戲劇與電影大學學生上月底開始佔領校園大樓，支持者6日則在布達佩斯串起人鏈，要求政府將藝術創作和教育自由歸還給校園。示威者批評，改革將限制校園自治，並將控制校園內的意識形態，使其更接近執政黨。

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示威者芭芭拉克（Marta Barbarics）表示，讓大學能夠自主運作是民主的基礎，如果一所大學不能以公眾認為適當的方式進行教學，將出現嚴重的問題，芭芭拉克也指出，大學的管理階層人士並不會無緣無故總辭。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）領導的保守派政府，過去幾年內將國內多所大學經營權轉移到親政府的董事基金會。奧班政府表示，將大學轉交由私人基金會管理，將有助於提高教學品質並確保各機構財務獨立。

新任董事會負責人維德揚斯基（Attila Vidnyanszky）日前則表示，董事會願意進行對話，但希望大學內有「不同的思維方式」，維德揚斯基提到，現有課程將保留，但會將重點放在愛國主義和基督教上。

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