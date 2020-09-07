為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    維特齊訪問台灣 捷克總統受訪稱「幼稚挑釁」

    2020-09-07 03:35:02

    〔中央社〕捷克參議院議長維特齊日前訪問台灣，卻遭中國威脅恫嚇，捷克總統齊曼試圖平息中國當局的憤怒，他在今天接受媒體訪問，形容維特齊訪台之行是「幼稚的挑釁」。

    維特齊（Milos Vystrcil）8月30日率領大約90人的訪問團抵台，並於9月1日在立法院演說，引用1963年前美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）反對共產主義的著名演講「我是柏林人」，他用中文說出「我是台灣人」。

    維特齊訪台之行並沒有獲得制定外交政策的捷克政府支持，同時此舉也激怒中國當局。中國外交部長王毅日前揚言，維特齊訪問台灣將「付出沉重代價」。

    這番言論促使布拉格當局召見中國駐捷克大使。

    路透社報導，齊曼（Milos Zeman）從2013年就任捷克總統以來，就一直尋求跟中國建立更緊密的商業和政治關係，但他的努力受到失敗投資計畫的打擊，並使政界人士陷入意見分歧。

    齊曼今天接受捷克電視台Prima訪問表示，他將不會邀請維特齊參加捷克的高層外交政策官員會議，並說維特齊的訪台行可能會對國內企業造成傷害，但齊曼還指出中國當局的言論誇大了。

    齊曼談到維特齊的訪台行說：「我認為這是幼稚的挑釁。」

    捷克總理巴比斯（Andrej Babis）稍後也在同一個電視節目受訪說，他會努力防止捷克企業受此事影響。

    如同大多數國家一樣，捷克與台灣沒有邦交，但台灣在捷克的投資規模甚大。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    2020-09-06 06:32

    第一句就淚崩！新歌《解悶工廠》致在囚港人：一直記掛你們 影片

    2020-09-06 06:23

    不僅當面嗆王毅！ 外媒捕捉德國外長「肢體語言超有戲」 影片

    2020-09-06 05:30

    九龍大遊行 今挑戰港府

    2020-09-06 05:30

    中國干預美大選 狠過俄羅斯

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播