中國異象！海岸線1週內綿延4公里死魚 數量還在增加

中國北海銀灘景區出現大量死魚，綿延4公里長。（圖取自南國早報微博）

2020-09-07 00:34:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國海岸線近期出現異象，大量死魚被潮水拍打上岸，綿延4公里長，讓當地民眾直呼罕見，死掉的魚群有多個品種且數量驚人，當局指出，此狀況已經持續1週，數量還在增加。

根據中國《南國早報》報導，位在雷州半島西側的中國廣西北海銀灘景區近日出現了大量死魚，魚屍隨潮水拍打被沖上岸，主要為「黃尾魚」，這現象已持續1個星期左右，當地政府已採集死魚及海水樣本送驗，民眾對出現這麼多死魚感到詫異。

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當地居民指稱，這地點早在8月中旬也曾爆發死魚異象，不過，那時候的死魚數量明顯沒有這次那麼多。

中國銀灘國家旅遊度假區管委會海洋與漁業綜合執法大隊教導員董金平5日回覆，大規模死魚爆發一案在8月底就已被發現，至今已經持續1週以上，每天漲潮就會有許多死魚被沖上岸，數量持續增加，範圍遍及北海羅馬廣場至馮家江海灘，綿延4公里長，死掉的魚種多為「黃尾魚」，其他種類的魚屍較少，為該案怪異之處。

當地北海生態環境監測中心、北海市生態環境局、海洋局、海洋與漁業綜合執法支隊、北海銀灘國家旅遊度假區管委會等相關部門都已經對此展開調查，要查明這究竟是單一物種的生物活動規律造成，抑或是環境污染導致的不良結果。

當局正對此事展開調查，當地民眾直呼此景相當罕見。（圖取自南國早報微博）

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