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    香港九龍遊行 港府批非法集會再挺國安法「合情合理」

    針對今日香港「九龍遊行」一事，香港政府今晚譴責抗議民眾。圖為香港特首林鄭月娥。（彭博）

    針對今日香港「九龍遊行」一事，香港政府今晚譴責抗議民眾。圖為香港特首林鄭月娥。（彭博）

    2020-09-06 21:51:30

    〔即時新聞／綜合報導〕針對今日香港「九龍遊行」的示威活動，香港政府於今日晚間7時發布新聞稿，強烈譴責大批市民漠視警方勸喻，在九龍多區參與未經批准的集結、以雜物堵塞道路、向警務人員投擲硬物、高叫「港獨」口號，是違法和自私的行為，並再度強調訂立《香港國安法》是「合憲、合法、合情、合理」。

    香港政府於新聞稿中表示，政府發言人嚴正指出，參與非法集結不但涉嫌觸犯《公安條例》和《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，更大大增加病毒在社區傳播的風險，嚴重威脅其他人的健康；而宣揚「港獨」意識的行為，更有可能違反《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《香港國安法》）。

    針對民眾對《香港國安法》的反彈，香港政府解釋，透過法律維護國家安全是國際慣例，並強調「訂立《香港國安法》是合憲、合法、合情、合理，亦是為堅定不移並全面準確貫徹『一國兩制』、『港人治港』、高度自治的方針」。

    香港政府稱，《香港國安法》只針對四類危害國家安全的行為和活動，對絕大多數奉公守法的香港居民沒有任何影響，還說「自《香港國安法》生效後這兩個多月，香港社會回復了穩定，市民不再生活在惶恐之中」。

    對於香港立法會選舉延期，港府回應，特區政府在7月31日宣布，鑑於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，為了保障公共安全和市民健康，並確保選舉在公開、公平情況下進行，行政長官會同行政會議決定將立法會換屆選舉押後一年舉行。

    港府說，「疫情可能仍會持續一段時間，冬季亦可能再出現爆發；加上立法會有重要的實質職能及年度處理事務周期，選舉亦需數以月計時間籌備及進行選民登記工作，把選舉押後一年是合理和符合公眾利益的安排」。

    面對香港民眾質疑「香港健康碼」系統是否涉侵犯個人隱私的問題，港府則回應「『香港健康碼』系統沒有任何追蹤功能，有關系統完全符合《個人資料（私隱）條例》的要求，且屬市民自願申請」。

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