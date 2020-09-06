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    武漢肺炎》刷新全球單日確診 印度聯考照常舉行

    印度近日多次刷新單日確診，大學入學考試照常舉行。（路透）

    印度近日多次刷新單日確診，大學入學考試照常舉行。（路透）

    2020-09-06 16:35:20

    〔即時新聞／綜合報導〕印度是全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情最嚴重的國家之一，近日多次刷新全球單日確診數新高，印度大學考生連續數週示威要求延後入學大考，最高法院再次駁回相關請願，引發正反聲浪不斷。

    綜合外媒報導，印度理工科系學院的聯合入學考試（JEE）1日登場，醫療相關科系的國家資格暨入學考試（NEET）則將在13日舉行，據統計，兩場考試預計將有約250萬學生應試，大規模的人口流動也引發疫情擴散的擔憂。

    馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）、旁遮普邦（Punjab）、西孟加拉邦（West Bengal）、賈坎德邦（Jharkhand）、拉賈斯坦邦（Rajasthan）和恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）六地的首長共同請願，呼籲莫迪政府推遲大學聯考兩個月，使各地有時間建立適當的機制，確保考試安全、順利進行。

    印度最高法院8月17日以「人生不能暫停」以及「學年不能浪費」等理由，駁回大考延期的訴求。六地首長強調，不延後大考將對學生造成嚴重和不可彌補的傷害，要求最高法院重新審查上（8）月的判決，請願則再次遭駁回。

    NEET准考生賈姬（Akansha Jaggi）表示，自己每天花費18個小時在讀書準備應考，但現在顯然不是進行大考的適當時機。同為NEET准考生的辛格（Yuvraj Pratap Singh）則表示，印度政府在只有800例確診的時候，選擇延後大考，為何現在每日確診激增卻要堅持舉辦考試。辛格也指出，考試本身壓力就很大，因應疫情考生要戴上口罩和手套，將使考試更加困難。

    教育部長波赫里亞爾（Ramesh Pokhriyal）日前受訪時表示，有超過170萬的學生到網路下載了准考證，這顯示「沉默的多數」學生希望大考按照原計畫進行。

    JEE考生沙阿（Eshang Shah）則指出，疫情為學生帶來的健康風險短期內不會改變，在疫苗問世前大家都無能為力，不如盡快完成大考。沙阿提到，與其推文罵政府要求延後考期，更應要求政府確保考試時所有安全程序的進行。

    印度民眾8月多次示威要求延後大學入學考試。（歐新社）

    印度民眾8月多次示威要求延後大學入學考試。（歐新社）

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