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    月球沒氧氣卻有鐵鏽！ 天文學家傻眼︰應該是地球害的

    月球上沒有氧氣，幾乎不可能會讓鐵鏽蝕，但讓天文學家全都傻眼的是，數據顯示月亮竟然出現氧化鐵，而這可能是地球所造成的。（歐新社）

    月球上沒有氧氣，幾乎不可能會讓鐵鏽蝕，但讓天文學家全都傻眼的是，數據顯示月亮竟然出現氧化鐵，而這可能是地球所造成的。（歐新社）

    2020-09-06 12:38:45

    〔即時新聞／綜合報導〕月球竟然會生鏽！月亮上沒有氧氣，再加上本身處於太陽風所帶來的富氫環境，幾乎不可能會讓鐵鏽蝕，但月球探測器近來的數據出現赤鐵礦（氧化鐵的礦物形式）痕跡，讓天文學家全都傻眼，因為在這之前他們打死都不會相信月球上的鐵竟然會生鏽，而這可能是地球所造成的。

    《CNN》報導，月球岩石富含鐵的成分，但是只有當鐵暴露在氧氣和水的環境裡，才會出現生鏽的狀況。美國太空總署（NASA）噴射推進實驗室的科學家弗雷曼（Abigail Fraeman）說，一開始他完全不相信月球上會有赤鐵礦，因為按照月球上的條件，赤鐵礦根本不應該存在。

    但是，天文學家必須面對現實，由夏威夷大學地球物理和行星學研究所、加州理工學院等單位多位學者共同撰寫的論文，認為月球生鏽的原因就在於地球，因為地球磁場會形成長長的磁尾，月亮在滿月前3天就會進入，直到6天過後才會脫離磁尾。

    在這6天當中，地球的磁尾覆蓋了月球表面，藍色星球上的氧氣可能會透過磁尾進入月球，並與月亮上的水分子相互作用而導致鐵生鏽。同時，地球磁尾幾乎阻擋了所有太陽風，讓月球暫時減少了氫含量，從而增加了鏽蝕的機會，這代表地球可能在月球表面的演變中起了重要作用。

    不過，這個假設無法說明其他問題，例如月球遠端也發現了一些鏽蝕的痕跡，在那裡地球的氧氣應該無法到達。為此，NASA已著手打造新的月球探測器，進一步蒐集月球礦物的確切成分，以解決月球赤鐵礦之謎。

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