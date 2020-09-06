軍情動態》俄MiG-31戰機再升空 連3天攔截挪威「獵戶座」偵察機

俄軍5日在巴倫支海區域再派出1架MiG-31戰鬥機升空，攔截挪威「獵戶座」偵察機，為雙方連續第3天在該區交手，圖為俄國MiG-31戰機。（歐新社）

2020-09-06 11:59:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部指出，俄軍5日在俄國西北的巴倫支海（Barents Sea）再次派出1架MiG-31戰鬥機升空，攔截挪威P-3「獵戶座」偵察機，而這也是俄羅斯連續第3天在該區域與挪威軍機交手，對此，俄國更明指不允挪威侵犯俄國邊界的立場。

根據俄羅斯國家通訊社《塔斯社》報導，俄羅斯國防控制中心昨天（5日）發佈聲明指出，俄方雷達5日當天在巴倫支海偵測到有空中目標在中立水域上飛行，從國際空域朝俄國邊界抵近，對此，俄國北方艦隊防空快速反應部隊1架MiG-31戰鬥機緊急升空。

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《塔斯社》指出，俄國國防部在聲明指稱，「北方艦隊的MiG-31戰機依其職責升空，對目標進行辨識與攔截干擾，以阻止目標侵犯俄國領空」，聲明表示，「俄國機組員識別空中目標為挪威P-3「獵戶座」偵察機」。

俄國國防部稱，俄國戰機在挪威軍機離開俄羅斯邊界後返回基地，而挪威「獵戶座」偵察機除了昨天（5日）從巴倫支海底進俄國邊界外，上週四（3日）及上週五（4日）挪威都派出同一型號偵察機在該區域偵察，對此，俄方強調，不允許挪威軍機非法入侵俄國邊界。

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