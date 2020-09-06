職場難平等？ 南韓女性平均時薪不及男性的70％

南韓當局近日公佈調查統計數據，顯示南韓女性勞動著平均時薪去年仍不到男性平均時薪的70%。（路透）

2020-09-06 11:22:26

〔即時新聞／綜合報導〕南韓當局近日公佈調查統計數據，顯示南韓女性勞動著平均時薪僅管和男性工資差距呈逐年縮小趨勢，但去年仍不到男性平均時薪的70%，在非正式員工及正式員工聘用佔比上，女性正式員工佔比不到50%，低於男性的55.2%，而女性非正式員工佔比則遠高於男性，達2倍之多。

據《韓聯社》報導，南韓女性家庭部和統計廳近日發佈調查數據，統計得出去年南韓女性勞動者的平均時薪為1.6358萬韓元（約為新台幣404.5元），僅是男性勞動者平均時薪的69.4%而已，儘管南韓男女工資差距是「逐年縮小」，2017年及2018年南韓女性勞動者工資分別為男性的65.9%與67.8%，但去年南韓女性勞動者的平均時薪仍然不及男性的70%。

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《韓聯社》指出，若以企業正式員工及非正式員工聘用比例來看，南韓2019年女性勞動者中，正式員工佔48.7%，低於男性的55.2%，女性非正式員工佔比則高達24.9%。為男性（12.1%）的2倍之多。而女性非正式員工的時薪為1.3417萬韓元（約為新台幣331.7元），正式員工時薪為1.7565萬韓元（約為新台幣434.3元）。

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