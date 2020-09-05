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    9月下旬將親自率團訪台？ 美次卿推文：提昇台美經貿對話

    外傳美國國務院「第三把手」次卿克拉奇（右）有意親自率團來台召開「台美經濟與商業對話」，他今日在推特轉貼相關消息，間接證實「不排除訪台」的消息。圖左為美國國務院亞太助卿史達偉。（歐新社資料照）

    外傳美國國務院「第三把手」次卿克拉奇（右）有意親自率團來台召開「台美經濟與商業對話」，他今日在推特轉貼相關消息，間接證實「不排除訪台」的消息。圖左為美國國務院亞太助卿史達偉。（歐新社資料照）

    2020-09-05 23:49:10

    〔即時新聞／綜合報導〕台美官員近日視訊對談，美國提出雙邊新對話平台的「台美經濟與商業對話」，外傳美國國務院「第三把手」次卿克拉奇（Keith Krach）有意親自率團來台召開；對此，克拉奇今（5）日在推特轉貼相關消息，間接證實「可能訪台」的消息。

    經濟部長王美花、美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwill）在8月31日召開視訊對談，史達偉宣布美台將啟動新高階對話平台「台美經濟與商業對話」，據悉該對話可望由美國國務院次卿克拉奇來台召開。

    若克拉奇順利訪台，將成為繼美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）後，同年第二位美國高官訪台，是台美經貿對話平台史上最高層級，也是國務院目前訪台最高層級。

    外交部發言人歐江安未證實相關安排，僅表示目前台美雙方還在就對話形式、議題，相關工作安排等進行磋商，並期盼台美經貿高階對話能夠及早展開。

    針對「台美經濟與商業對話」的消息，克拉奇將相關新聞放進個人網站，大標為「美國國務卿克拉奇可能會訪問台灣進行貿易談判」，小標為「美國國務院第三高官可能會在9月下旬進行訪問」，內容引述本報2日報導；克拉奇未否認「率團訪台」一事，並以一句話簡短指出，「提昇台美經貿對話」。

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