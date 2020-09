美媒爆川普稱陣亡美軍「魯蛇」 白宮怒批謠言

2020-09-04 17:10:18

〔即時新聞/綜合報導〕美國媒體《大西洋》(The Atlantic)3日發佈一篇報導,指出美國總統川普(Donald Trump)曾貶低過去被敵軍俘虜或戰死的美國軍人,並稱一戰期間陣亡的美軍是「魯蛇」和「廢物」,相關言論引發爭議,白宮隨後也回應指稱報導是不實消息。

綜合外媒報導,川普在2018年出訪法國時,臨時以「天候不佳」為由,取消參訪美軍公墓引發爭議。根據《大西洋》報導引述消息人士,川普當時向幕僚表示,自己不想前往公墓,因為那裡只有一群「魯蛇(loser)」,其他對話則提到一戰期間在貝勒森林戰役(Belleau Wood)喪命的美軍是「廢物(sucker)」。

報導一出引發爭議,民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)表示,如果《大西洋》的文章屬實,將再次顯示自己和川普兩人,對於美國總統的角色認知有明顯的分歧。

白宮戰略溝通部主任法拉赫(Alyssa Farah)回應表示,報導顯然是假新聞,並強調,川普對美軍抱持最高敬意。白宮發言人迪爾(Judd Deere)則推文稱,《大西洋》的報導甚至沒有勇氣標明消息來源者,因為這篇文章是不實的指控。

川普隨後也推文表示,自己從未以「英雄」以外的稱號稱呼不幸戰死沙場的偉大軍人,怒批媒體試圖利用假新聞影響2020年選舉。

