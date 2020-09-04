美媒爆川普稱陣亡美軍「魯蛇」 白宮怒批謠言

美國媒體爆料川普曾稱一戰陣亡美軍是「魯蛇」和「廢物」，白宮隨後怒斥相關報導是假新聞。（法新社）

2020-09-04 17:10:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體《大西洋》（The Atlantic）3日發佈一篇報導，指出美國總統川普（Donald Trump）曾貶低過去被敵軍俘虜或戰死的美國軍人，並稱一戰期間陣亡的美軍是「魯蛇」和「廢物」，相關言論引發爭議，白宮隨後也回應指稱報導是不實消息。

綜合外媒報導，川普在2018年出訪法國時，臨時以「天候不佳」為由，取消參訪美軍公墓引發爭議。根據《大西洋》報導引述消息人士，川普當時向幕僚表示，自己不想前往公墓，因為那裡只有一群「魯蛇（loser）」，其他對話則提到一戰期間在貝勒森林戰役（Belleau Wood）喪命的美軍是「廢物（sucker）」。

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報導一出引發爭議，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）表示，如果《大西洋》的文章屬實，將再次顯示自己和川普兩人，對於美國總統的角色認知有明顯的分歧。

白宮戰略溝通部主任法拉赫（Alyssa Farah）回應表示，報導顯然是假新聞，並強調，川普對美軍抱持最高敬意。白宮發言人迪爾（Judd Deere）則推文稱，《大西洋》的報導甚至沒有勇氣標明消息來源者，因為這篇文章是不實的指控。

川普隨後也推文表示，自己從未以「英雄」以外的稱號稱呼不幸戰死沙場的偉大軍人，怒批媒體試圖利用假新聞影響2020年選舉。

....John a loser and swear on whatever, or whoever, I was asked to swear on, that I never called our great fallen soldiers anything other than HEROES. This is more made up Fake News given by disgusting & jealous failures in a disgraceful attempt to influence the 2020 Election! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） September 4, 2020

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