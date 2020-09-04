不強迫民眾接種疫苗 巴西總統言論引專家抨擊

巴西總統波索納洛表示，疫苗問世後不會強迫民眾接種，相關言論再掀爭議。（路透）

2020-09-04 11:41:39

〔即時新聞／綜合報導〕巴西右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發以來，多次淡化疫情嚴重性，波索納洛3日表示，疫苗問世後，不會強迫民眾接種，專家則認為，波索納洛將會影響民眾接種疫苗的意願，相關言論再度引發爭議。

綜合外媒報導，波索納洛8月31日時曾表示，「沒有人能強迫大眾接種疫苗」，3日在臉書直播時再次向支持者重申，許多人希望以強制性的方式，讓民眾接種疫苗，但沒有相關法律支持政府這麼做，波索納洛提到，接種疫苗並非必須。

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副總統莫拉烏（Hamilton Mourao）則指出，對抗武漢肺炎大流行，疫苗是無可避免的，但莫拉烏也強調，除非巴西處在專制之中，否則政府沒有辦法強迫所有人接種疫苗。

巴西免疫協會（Sociedade Brasileira de Imunizações）表示，疫苗接種是對全球公衛正面影響的重要工具之一，綜觀歷史，疫苗無疑為降低死亡率、延長人類壽命帶來貢獻。協會主席古尼雅（Juarez Cunha）對波索納洛的言論表示擔憂，並補充，巴西政府在疫情初期的首要政策之一，就是提高疫苗接種率。

巴西免疫學會（Sociedade Brasileira de Imunologia）主席加茲內里（Ricardo Gazzinelli）提到波索納洛相關言論可能造成的後果，加茲內里表示，總統的言論可能導致大眾不重視疫苗，不願意接種疫苗，阻礙疾病傳播的控制。

巴西傳染病學會（Sociedade Brasileira de Infectologia）主任密西林（Lessandra Michelin）則指出，當局和公衛專家有責任幫助民眾提高對疫苗的認識，進而意識到疫苗接種的重要性。

巴西是武漢肺炎疫情最嚴重的國家之一，確診和死亡人數僅次於美國。儘管波索納洛言論惹議，巴西仍積極與藥廠合作，上（8）月和藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）簽署協議，購買3千萬劑疫苗，並承諾疫苗若有效，將加購7千萬劑。

巴西目前也協助武漢肺炎疫苗進行試驗，包括英國牛津大學與藥廠阿斯特捷利康合作研發的ChAdOx1 nCoV-19、北京科興生物製品公司（Sinovac Biotech）的Coronavac、德國BioNTech與美國輝瑞（Pfizer）藥廠合作的mRNA基因疫苗BNT162，都在巴西進行第3階段人體試驗。

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