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    首頁　>　國際

    美警逮捕以防吐面罩套頭部 非裔男一週後死亡

    2020-09-04 01:35:02

    〔中央社〕本週公布的影片顯示，紐約州警方3月在道路上執勤時，以防吐面罩套住41歲非裔男子普魯德的頭部，並將他的臉強壓在地，他在被拘捕的一週後死亡，紐約州檢察長正調查這起事件。

    法新社報導，警方昨天公布的員警隨身攝影機影像顯示，當警察抵達現場時，手無寸鐵的丹尼爾．普魯德（Daniel Prude），在路上全身赤裸。

    警方原先命令順從的普魯德趴地，但他在手部上銬後，變得愈來愈激動，之後警方以「防吐面罩」套住他的頭部，並將他強壓面地。

    普魯德隨後失去意識，警方試圖對他施行心肺復甦，之後被送往醫院急救，醫護人員一週後拔管，他宣告不治。

    普魯德的家人昨天召開記者會，將他的死亡公諸於世，儘管他是在被拘捕的一週後過世，但他的親戚及其他維權人士要求對涉案員警採取法律行動。

    普魯德的兄弟喬．普魯德（Joe Prude）告訴記者，在來訪的丹尼爾．普魯德精神疾病發作後，他於3月23日報警要求拘押丹尼爾。

    紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）發表聲明指出：「我辦公室的特別調查和起訴部門，正積極偵辦這起事件。」

    詹姆斯強調：「我們將持續不懈努力，提供我們所有社群應得的透明度及問責制。」

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