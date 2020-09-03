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    中共對美時硬時軟！中國退休記者酸爆「黨媒像狗叼飛盤」

    近年中共官媒對美的語氣一下強硬，一下姿態放軟，出現反覆轉變，這樣的狀況讓已退休的中國資深記者高瑜感到「十分可悲」。圖左為美國總統川普，右為中共領導人習近平。（美聯社）

    近年中共官媒對美的語氣一下強硬，一下姿態放軟，出現反覆轉變，這樣的狀況讓已退休的中國資深記者高瑜感到「十分可悲」。圖左為美國總統川普，右為中共領導人習近平。（美聯社）

    2020-09-04 00:48:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美中各領域角力戰持續，中共經常透過官媒對內宣傳「反美意識」，也常利用官媒對外嗆聲，但近年中共官媒對美的語氣卻一下強硬，一下姿態放軟，出現反覆轉變，這樣的狀況讓已退休的中國資深記者高瑜感到「十分可悲」，直呼中共黨媒《環球時報》和總編輯胡錫進像叼飛盤一般，一味聽從中共當局指示，「把中國新聞界的臉都丟盡了」。

    《美國之音》報導指出，美中貿易戰後，中共對美口氣相當強硬，表示不惜一切代價，後來又轉變口氣，表示願意跟美國談判解決貿易糾紛，強調中美友好合作，更宣揚美中友好。

    南海議題部分，北京先是嗆聲指「不容美國干涉、不能談判，南海百分之九十以上水域自古以來屬於中國」；但後來中國外交部長王毅又表示，南海是地區國家的共同家園，不能成為國際政治的角鬥場，並釋出善意稱「願意繼續和沿岸國加強海上合作」，此番言論讓不少中國民眾相當驚訝。

    報導稱，中共當局和官媒對美態度一再轉變，其中最富戲劇性的是《環球時報》以及其總編輯胡錫進，經常對美國釋出極端發言，卻又在放話後轉變態度。例如胡錫進曾嗆中國短時間能將核彈頭數量提升至可毀滅美國的狀態，並嗆要和美國對抗；之後又會發布文章表示，「美國是歷史上對中國幹壞事相對最少的列強之一，也對中國作不少好事」等善意言論。

    住在加拿大的中國作家盛雪認為，中共在外交宣傳部分，發生口氣的轉變，是因為中共外交始終圍繞「利益」這個核心，而中共對美國態度大幅轉變已經很多次了。而如今轉變是因為中共深切知道美國對中制裁讓中國很難承受，因此只能屈膝，透過外宣來釋放善意。

    胡錫進的口氣轉變則讓已退休的中國資深記者高瑜感到「可笑及可悲」，她表示，胡錫進在中國網友口中早就獲得「叼飛盤」的稱號，就像是可以叼到主人扔到空中的飛盤的狗一般，一味聽從上頭指示。

    高瑜直指，「他（胡錫進）現在叼的盤子是各種各樣的，五花八門的。今天叼紅的，明天就叼黑的，讓他叼什麼就叼什麼，說實話把中國新聞界的臉都丟盡了」。

    「所以我說中國根本就沒有新聞，你說胡錫進每天發的那些東西叫新聞嗎？」高瑜更接著痛批，中國沒有新聞事業，因為「不講真話，只講假話，完全是宣傳部門；每家報紙、每個網路都歸宣傳部門管」。

    有中國觀察家則指出，美國對中國沒有侵略的野心，還抱有善意，不過中共對民眾提到史實時，卻不停做出和事實相反的解釋。

    已退休的中國資深記者高瑜直呼中共黨媒《環球時報》和總編輯胡錫進（見圖）像叼飛盤一般，一味聽從中共當局指示，「把中國新聞界的臉都丟盡了」。（彭博）

    已退休的中國資深記者高瑜直呼中共黨媒《環球時報》和總編輯胡錫進（見圖）像叼飛盤一般，一味聽從中共當局指示，「把中國新聞界的臉都丟盡了」。（彭博）

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