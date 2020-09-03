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    學校如「霸凌地獄」 日本兒童幸福感居富國末段班

    2018年7月在東京戲水的孩童。（歐新社檔案照）

    2018年7月在東京戲水的孩童。（歐新社檔案照）

    2020-09-03 21:25:13

    〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國兒童基金會（UNICEF）2日公布38個已開發國家和新興市場國家兒童幸福度調查報告，日本兒童雖然經濟環境相對富有，「身體健康度」也位居第一，但是由於校園霸凌、和家人之間關係不和等因素，對生活滿意度低，且自殺率高，「心理幸福度」名列倒數第二。

    聯合國這份報告使用2015至2019年的統計數據，評比「經濟合作發展組織」（OECD）、歐盟等38個富有國家的兒童「心理幸福度」、「身體健康度」以及「學力和社會技能」。調查顯示，整體而言，生活在荷蘭、丹麥和挪威的兒童最幸福；日本「共同社」報導，日本的綜合排名第20，智利墊底；美國位列第36。

    UNICEF研究部門主任奧森（Gunilla Olsson）說，「世界最富有國家擁有提供孩童美好童年所需的資源，但是許多都令孩子失望」。

    心理幸福度方面，荷蘭兒童最感到幸福，日本倒數第二，紐西蘭兒童心理幸福感最低；15至19歲的青少年族群中，每10萬人自殺率最低的是希臘1.4人，日本7.5人，立陶宛18.2人最高，紐西蘭14.9次高。

    以身體健康度來看，日本肥胖比例最低，美國最高。學力及社會技能方面，挪威第1，智利最差，日本名列第27名，但日本孩童僅69%自認「能很快交到朋友」，排名倒數第二，略優於智利。

    日本教育評論家尾木直樹稱日本的學校為「霸凌地獄」，為了進入名校帶來的過度競爭，證明對兒童心理健康造成負面影響，「必然導致（日本）兒童自我肯定感低，產生不了幸福感」。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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